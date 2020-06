5 105 décès des suites de la COVID-19 au Québec

Au Québec, 144 nouveaux cas positifs de COVID-19 ont été répertoriés pour un total de 52 485 cas. On constate une hausse de 10 décès, auxquels s’ajoutent 14 décès survenus avant le 3 juin. Le nombre de décès s’élève à 5 105.

Quant aux hospitalisations, elles continuent de diminuer. 871 personnes sont hospitalisées au Québec, une baisse de 43 depuis les 24 dernières heures. Un total de 114 patients sont traités aux soins intensifs.

« La situation doit être surveillée dans les CHSLD et les résidences. Dans la communauté, ça va mieux », se réjouit François Legault.

Dr Horacio Arruda a senti un certain relâchement et demande aux Québécois d’être prudents. « On est chanceux, les statistiques sont encourageantes. On veut revenir à un équilibre de vie, mais c’est important de demeurer prudents et de respecter les mesures de distanciation. »

Dans le cas d’une deuxième vague, le Québec ne devrait pas revivre de confinement. « Nous avons appris de ce que vous avons vécu, a ajouté M. Arruda. Il y a eu beaucoup de conséquences notamment sur la santé mentale des gens. Cela dépendra aussi s’il y a davantage de transmission du virus dans la communauté. Si c’était le cas, le confinement serait à nouveau envisagé. »