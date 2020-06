Tourisme: une foule de rabais pour que les Québécois découvrent leur Québec

Le gouvernement de François Legault a annoncé son plan de relance touristique et ses idées pour stimuler l’intérêt des Québécois à découvrir leur province.

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, a entre autres annoncé trois mesures pour inciter le voyage inter-Québec. Ces mesures totalisent un investissement de 20 millions$.

D’abord, des rabais seront appliqués sur les forfaits touristiques sur l’ensemble de la province. Il s’agit du programme Explore Québec, qui offrira 25% de rabais sur les forfaits vacances de deux nuitées et de deux attraits.

Un passeport d’économies sera disponible. Si l’on choisit deux activités, on obtiendra 20% de rabais. Si l’on sélectionne plutôt trois activités, le rabais qui s’applique sera de 30% de rabais sur le total du montant de la réservation. Finalement, pour quatre attraits choisis, le rabais sera de 40%.

Plus de détails sur ce passeport, les activités disponibles et les prochains forfaits présélectionnés feront l’objet d’un lancement prochainement, informe la ministre Proulx.

Un autre incitatif financier a été développé avec le ministère du Tourisme, cette fois-ci en collaboration avec le réseau de la SÉPAQ. Dès le 22 juin, la carte annuelle du réseau sera offerte à 50% de rabais sur le site internet de la SÉPAQ. La carte sera d’une période de 12 mois, et donnera accès aux 24 parcs du réseau. Elle donnera également une nuitée gratuite à un site de camping d’un parc de la SÉPAQ. Cette initiative représente un engagement de 135 millions$ de la part du gouvernement.

Le 19 juin, les jardins pourront rouvrir. Le 1er juillet, ce sera le tour des centres d’accueil touristique, les excursions maritimes, les artisans et les fermes agrotouristiques pourront accueillir à nouveau des visiteurs.

« On peut rêver à un bel été, a déclaré la ministre Caroline Proulx. Nous aurons notre été touristique. On rappelle que ce n’est pas interdit de se déplacer, mais restez prudent. Les entreprises qui seront ouvertes devront prouver qu’ils répondent aux exigences sanitaires et qu’ils seront sécuritaires », a-t-elle souligné.