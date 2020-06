L’Accueil Marie-de-L’Incarnation lance un minicamp de jour

L’Accueil Marie-de-L’Incarnation lance pour l’été un minicamp de jour pour aider les parents mal pris en raison de la baisse du nombre de places à la Bande estivale de Baie-Comeau ou encore l’absence de services dans les municipalités de la péninsule Manicouagan.

Une douzaine de places sont offertes pour les enfants de 5 à 8 ans. « On favorise les familles vulnérables, mais on s’entend-tu qu’en période de pandémie, tout le monde est vulnérable, c’est très large », souligne Isabelle Mak, directrice générale de l’organisme.

Le minicamp de jour installera ses pénates au pavillon Marie-Guyard, sur la rue de Bretagne, un bâtiment utilisé par l’Accueil Marie-de-L’Incarnation pour ses ateliers normalement. Il accueillera les jeunes du 29 juin au 21 août, de 9 h à 15 h 30 du lundi au vendredi.

Une subvention de 10 000 $ consentie par Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan permet l’embauche de deux animatrices du 29 juin au 21 août. Grâce à une aide financière de 1 200 $ du Regroupement Manicouagan on s’attache, du matériel de bricolage à remettre à chaque enfant ainsi que des ballons, des cerceaux et autres jeux ont été achetés.

« C’est une nouvelle formule. On l’essaie cette année et si ça marche bien, on devrait renouveler l’an prochain. On pourrait avoir jusqu’à trois groupes, car on a trois salles », souligne Mme Mak, en faisant référence au pavillon.

Deux des trois salles sont cependant occupées actuellement par tout le matériel accumulé au fil des mois en vue de la grande vente de garage de l’Accueil Marie-de-L’Incarnation qui n’a pas pu se tenir en juin dernier en raison de la crise sanitaire.