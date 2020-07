COVID-19 : les opérations de sciage n’ont pas repris lundi chez SDO

Les opérations de sciage n’ont finalement pas repris aujourd’hui lundi à la Scierie des Outardes. Produits forestiers Résolu a choisi de retarder la reprise, tant que tous les employés n’auront pas passé le test de dépistage pour la COVID-19.

Selon le directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales de l’entreprise, Louis Bouchard, l’entreprise n’avait pas en mains lundi les résultats des tests de dépistage de l’ensemble des 120 employés. En conséquence, les activités de sciage « ne reprendront vraisemblablement pas avant l’obtention des résultats de tous les tests », a-t-il soutenu.

Au moment de l’entretien avec Le Manic, le porte-parole estimait toutefois que les opérations de rabotage de l’usine pourront reprendre demain mardi.

Trois premiers cas d’infection à la COVID-19 ont été enregistrés à cet endroit le 9 juillet. Un quatrième cas a été rapporté dimanche. Pour ce qui est des trois premiers cas, il y en a un qui concerne un citoyen qui réside à l’extérieur de la Côte-Nord mais qui travaille ici.

On se rappellera qu’après les premiers cas rapportés, l’usine avait pris la décision de fermer la scierie de Pointe-aux-Outardes jusqu’à lundi, le temps de désinfecter les installations et surtout, de mener des tests de dépistage auprès de l’ensemble des employés. La durée de l’interruption sera donc un peu plus longue que prévu.