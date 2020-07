Trésor au Vieux-Poste : Archéo-Mamu met en garde les chercheurs

Le petit trésor découvert par le jeune Simon Bourgeois Bilodeau dans le secteur du Vieux-Poste fait réagir Archéo-Mamu Côte-Nord, qui avertit que la Loi sur le patrimoine culturel interdit de participer à des activités de fouilles « avec une intention archéologique », à moins d’avoir en main un permis du ministère de la Culture et des Communications.

Le coordonnateur de l’organisme, Jean-Simon Labbé, apporte cette précision à la suite de la publication, sur le site Internet du journal Le Manic, mardi, d’un texte relatant l’histoire d’un père et de son fils de six ans.

Dans le cadre d’un jeu alliant île secrète et contrebande d’alcool, Patrick R. Bourgeois et son fils Simon Bourgeois Bilodeau ont, début juillet, ratissé les rives de la rivière Amédée, dans le secteur du Vieux-Poste à Baie-Comeau, pour tenter de découvrir d’éventuelles traces du passé. À la grande surprise du père, l’enfant a rapidement trouvé un véritable trésor pour lui, soit un jonc en or et un étui avec des cartes datant d’une quarantaine d’années et appartenant à une Simone Breton Bilodeau.

Ce n’est que plus tard que le duo y est retourné avec un détecteur de métaux, à la demande de l’enfant qui cherchait à enrichir son trésor.

Même s’il admet qu’il s’agit histoire « cute », Jean-Simon Labbé rappelle tout de même que la loi interdit pareille activité, même lorsqu’il s’agit d’un jeu. « Je suis sûr sûr à 100 % qu’il n’y avait aucune mauvaise intention de leur part, et un jonc et des cartes, c’est sûr que ce n’est pas de gros artefacts, mais on ne voudrait pas que ça incite d’autres personnes. »

« Un acte de pillage »

Toujours en relation avec l’histoire qui s’est jouée au Vieux-Poste, M. Labbé rajoute : « C’était essentiellement un acte de pillage dans un secteur archéologique. L’utilisation de détecteurs de métaux par des citoyens peut essentiellement détruire les connaissances patrimoniales. Nous ne voudrions pas que ceci inspire d’autres personnes à aller détruire les sites archéologiques. »

Il faut dire qu’à l’été 2014, des fouilles archéologiques ont été tenues sur le site du Vieux-Poste dans l’espoir de prouver le passage de Vikings sur la Côte-Nord, mais sans succès.

Le coordonnateur avoue que des découvertes fortuites d’artefacts, ça existe et que les gens sont alors invités à les rapporter au ministère de la Culture et des Communications (il y a un formulaire à remplir) ou encore à Archéo-Mamu Côte-Nord. Mais les découvertes faites avec une « intention archéologique », comme il le dit si bien, sont interdites.

Enfin, selon Jean-Simon Labbé, mardi, soit le jour même de la publication du texte sur le Web, deux personnes ont été aperçues dans le secteur du Vieux-Poste avec des détecteurs de métaux. C’est justement ce genre de situation qu’Archéo-Mamu veut éviter.