Des produits de beauté naturels fabriqués en partie à Baie-Trinité

Depuis un an, Naturellement moi cosmétiques tente de tirer son épingle dans le domaine des produits de beauté fabriqués sur mesure et depuis peu, l’entreprise compte sur le commerce en ligne pour y parvenir.

Peu de gens le savent, mais il y a un peu du village de Baie-Trinité dans la petite entreprise propriété d’Anabel Lestage, qui, à 21 ans seulement, en tient les ficelles depuis 2019. Son site Internet transactionnel, lui, est accessible depuis moins d’un mois.

La jeune femme passe son été et d’autres moments dans l’année à Baie-Trinité, où sa famille possède une résidence secondaire. Annexé à cette propriété, un petit atelier (un deuxième est installé à Beloeil) permet de réaliser les synergies des huiles hydratantes et des huiles essentielles qui créeront, explique-t-elle, des crèmes pour le visage et d’autres pour le corps, avec un choix de fragrances cette fois-ci, adaptées aux caractéristiques de peau de chaque personne.

Grâce à la collaboration d’une herboriste comptant une quinzaine d’années d’expérience, Lyette Toupin, qui se trouve à être la mère de sa jeune propriétaire, l’entreprise offre des cosmétiques 100 % naturels fabriqués à la main à partir de plantes. Depuis sa retraite de l’enseignement il y a deux ans, Mme Toupin passe les trois quarts de son temps à Baie-Trinité.

« J’ai toujours eu la fibre entrepreneuriale depuis que je suis jeune. J’ai toujours aimé la vente et apprendre », raconte celle qui étudie en management à l’Université Concordia à Montréal, après une formation en comptabilité au collégial.

Des solutions naturelles

Anabel Lestage assure que les concoctions de l’herboriste apportent des solutions naturelles efficaces à des problèmes de peau tels que l’acné et la couperose, entre autres.

« Quand la personne crée sa crème, elle va vraiment avoir une description pour chaque type de peau. Chaque combo a une description avec ses bénéfices. Chaque huile essentielle a sa spécialité. Notre herboriste, c’est sa passion de créer des synergies », explique-t-elle, en soulignant que les produits développés par Naturellement moi cosmétiques sont approuvés par Santé Canada.

« Les commentaires que j’ai reçus de clients, c’est que l’essayer, c’est l’adopter », souligne l’entrepreneure, tout en notant que les crèmes pour le corps sont déjà amalgamées, mais que du côté de celles pour le visage, « c’est plus spécifique ». L’entreprise propose également des savons, des savonniers et des sels de bain.