Tragédie au Liban : Développement et Paix sollicite des dons

Développement et Paix est à pied d’œuvre pour soutenir le peuple libanais à la suite des violentes explosions du 4 août dans le port de Beyrouth. Une collecte de fonds d’urgence est en cours jusqu’au 23 août et, bien important, le gouvernement du Canada doublera les dons reçus.

Jean-Émile Valois, membre de l’équipe diocésaine de Développement et Paix, invite les Nord-Côtiers à se montrer généreux. Il rappelle que, contrairement à d’autres collectes d’urgence dans le passé, la pandémie de COVID-19 empêche la sollicitation des catholiques dans les églises paroissiales.

Il est possible de faire un don en ligne en cliquant ici ou encore par téléphone au numéro 1-888-664-3387.

« Aux lendemains des explosions meurtrières qui ont dévasté la ville de Beyrouth, l’heure est à la solidarité. Les partenaires de Développement et Paix – Caritas Canada sont sur le terrain et agissent pour aider les personnes affectées par cette catastrophe », souligne l’organisation.

Rappelons que la tragédie a fait plus de 160 morts et au-delà de 6 000 blessés, en plus de centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées à la rue, tout cela dans un pays déjà aux prises avec des crises sociale, économique et politique.