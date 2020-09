Un volume record pour la collecte des encombrants

La collecte des encombrants a été très populaire cette année. La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) a recueilli un volume record de 197,91 tonnes de matières comparativement à 134 un an plus tôt.

Conseillère en gestion des matières résiduelles, Karine Lacasse indique que cette importante hausse s’explique de différentes façons, notamment par la fermeture de l’écocentre pendant six semaines au printemps en raison de la pandémie et par une plus grande sensibilisation des citoyens à entreposer leurs matières.

Il y a aussi le fait que « les gens, vu qu’ils étaient confinés, ont pris le temps pour faire leur ménage », avance Mme Lacasse.

Terminée en juin, la collecte des encombrants dans les huit municipalités de la MRC de Manicouagan a permis de tirer les mêmes constats que ces dernières années au chapitre des quantités excessives de matières dépassant la limite acceptée et de la présence d’éléments non conformes.

À la RGMRM, on rappelle que les encombrants collectés sont transportés et déchargés directement au lieu d’enfouissement technique de Ragueneau. Les citoyens doivent donc s’assurer que les meubles et autres objets laissés en bordure des rues ne puissent avoir une deuxième vie.

De plus, plusieurs de ces matières destinées à l’enfouissement sont non conformes aux lois gouvernementales compte tenu des matières toxiques qu’elles renferment. Il est question ici des pneus, appareils réfrigérants, appareils informatiques et électroniques, pièces mécaniques et produits domestiques dangereux, notamment la peinture et l’huile.

Ces rebuts doivent plutôt être acheminés directement à l’écocentre afin qu’ils soient traités de façon à protéger l’environnement.

Fait à noter, à la lumière des résultats de 2020 de cette collecte, la RGMRM planche sur l’élaboration d’un guide à l’intention du public. Il contiendra des consignes claires et davantage d’informations sur les matières acceptées et sera distribué en 2021.