InvestissezManic : La relance de l’économie manicoise, c’est l’affaire de tous

Plusieurs symboles ont fait partie de notre quotidien pendant la pandémie, que l’on pense au mouvement des arcs-en-ciel avec les mots « Ça va bien aller » ou le « Envoye à maison » du premier ministre Legault, affectueusement inspiré des paroles de Ferland.

Plus près de nous, de véritables élans de solidarité, initiés par des citoyens et visant l’entraide auprès des personnes plus démunies, se sont aussi développés sur les médias sociaux. Par exemple, la création de la page Solidarité Manicouagan où organismes et citoyens ont travaillé de concert en adaptant leurs réseaux et leurs services afin de répondre efficacement aux nouvelles demandes de la communauté. Les élus et le secteur économique se sont eux aussi ralliés pour former la Cellule d’action et de soutien aux entreprises de la Manicouagan, se rencontrant virtuellement à chaque semaine pendant plusieurs mois afin de concentrer leurs actions, offrir du soutien aux entreprises et organismes dans le besoin et anticiper la relance économique.

Ce ne sont que quelques exemples de travail dans l’ombre, mais de belles initiatives dont les Manicois peuvent être fiers!

C’est donc dans cet esprit de continuité que la Chambre de commerce et d’industrie de la Manicouagan (CCIM), en partenariat avec la SADC, la Ville de Baie-Comeau, le député de René-Lévesque et ID Manicouagan, ont lancé le 6 juillet dernier une campagne d’achat local, solidaire et responsable : Investissez Manic.

Cette nouvelle campagne se veut mobilisatrice et vise autant la clientèle que les entreprises manicoises et leurs employés. L’idée de base est de prêcher par l’exemple en démontrant de diverses façons la fierté éprouvée en investissant dans la Manicouagan. Que ce soit en achetant des produits et services d’ici, en offrant un service à la clientèle impeccable ou en répondant avec courtoisie aux besoins de la clientèle.

Nous vous invitons, chers résidents de la Manicouagan, à embarquer dans ce mouvement et à démontrer votre fierté dès maintenant, en affichant vos actions sur les médias sociaux, en utilisant le #InvestissezManic et en ajoutant le décor de la campagne à votre photo de profil. Toutes les idées sont bonnes pour promouvoir nos commerces d’ici et nos bonnes pratiques, que ce soit en tant que consommateur, employé ou entrepreneur.

Vous aurez l’occasion, au cours des prochaines semaines, de lire différents publireportages, comme celui-ci, sur différents sujets inspirants, mobilisateurs et informatifs et qui vous guideront dans le mouvement. Vous nous entendrez également à la radio locale et aurez l’occasion de visionner des capsules vidéos plus ludiques qui seront diffusées via les médias sociaux. Les entrepreneurs désirant emboîter le pas ont dès maintenant accès à une trousse leur étant destinée et disponible sur le site de la CCIM, ccmanic.qc.ca.

En cette situation particulière liée à la Covid-19, jamais la notion d’achat local n’aura été si primordiale.

Soyez fiers de votre région!

Manifestez cette fierté

et Investissez Manic!