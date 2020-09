Une deuxième place pour le Baie-Comois Éric Clément aux championnats québécois de cyclisme

À sa première journée de compétition aux championnats québécois de cyclisme sur route élites, le Baie-Comois Éric Clément s’est hissé sur la deuxième marche du podium de la catégorie seniors 3 et à moins de 10 secondes du meneur avec un temps de 28:45. Pas mal pour un athlète qui en était à sa toute première épreuve de vélo de route à vie.

L’homme de 33 ans était, on s’en doute, tout sourire après son éclatante performance à l’épreuve du contre-la-montre à l’événement de trois jours qui se tient dans sa ville. « Je suis super content. Je ne m’attendais pas à ça », a-t-il lancé. Son année intense à l’entraînement et sa bonne connaissance du parcours l’ont beaucoup aidé. « Le parcours, on le connaît par cœur. Les conditions étaient quand même assez favorables. Je suis un petit gabarit et avec le vent, c’est parfait pour moi. Les chances étaient de notre bord. »

Selon lui, il n’y a pas nécessairement de trucs dans le domaine pour performer le jour J. « C’est l’entraînement. On roule, on roule, c’est le volume », confie celui qui a repris l’entraînement en vélo de route en octobre 2019 seulement.

Clément aura encore l’occasion d’épater la galerie dimanche et lundi alors qu’il prendra les départs de la course sur route et du critérium. « Avec aujourd’hui, ça donne un peu d’espoir pour le reste de la fin de semaine. On va espérer que demain, la chance soit encore de notre bord. On aimerait ça refaire un podium », a-t-il avoué avant d’ajouter que lundi est également dans sa mire.

Dimanche, huit compétiteurs de Baie-Comeau participeront à l’épreuve du jour, soit la course sur route de 98,4 km. Certains d’entre eux, dont Éric Clément évidemment, seront également de la partie lors du critérium, lundi.

Tout roule!

Sans vouloir faire un jeu de mots, il n’en reste pas moins que, selon l’organisation, tout a roulé comme sur des roulettes en cette journée de lancement du seul événement cycliste de 2020 réunissant les trois épreuves de la Fédération québécoise des sports cyclistes, auquel participent près de 230 athlètes répartis dans 13 catégories.

Responsable des championnats québécois chez Gestion SPACT, Christine Brisson s’est montrée on ne peut plus satisfaite. « Ça va super bien. Les premiers commentaires qu’on reçoit des compétiteurs, c’est wow!, c’est digne d’une grande organisation », a-t-elle assuré. La qualité du parcours et des installations, notamment les barrières, plaisent aux athlètes. « Ils sont habitués de voir des clôtures en métal avec des pieds qui dépassent. Nous, ce sont des clôtures en bois. Il n’y a rien qui obstrue à l’intérieur de la piste. »

La sécurité du parcours, le site près de l’école secondaire Serge-Bouchard et le grand stationnement sont d’autres valeurs sûres, a affirmé Mme Brisson. Les encouragements de la population sont également appréciés des coureurs. « Ils ne sont pas habitués de voir ça ailleurs au Québec des encouragements sur le long du parcours. »

Retour en 2021

La ville de Baie-Comeau accueillera à nouveau les championnats québécois de cyclisme sur route en 2021 puisque l’événement se tient toujours au même endroit deux années d’affilée, sauf exception.

« L’an prochain, ce serait fixé à notre Coupe du monde de paracyclisme, comme c’était supposé à l’origine cette année », a précisé le président de Gestion SPACT, Ian Beaulieu. Il est probable que le rendez-vous se déroule à la fin juillet.

Rappelons que Baie-Comeau devait accueillir une étape de la Coupe du monde en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a entraîné son annulation. En 2021, le plan de match prévoit la tenue chez nous de la finale de la Coupe du monde, suivie en 2022 du Championnat du monde de paracyclisme.

M. Beaulieu conclut en mentionnant les commentaires élogieux des compétiteurs pour l’organisation, mais aussi pour les beautés de la ville. « Ils ont trouvé ça beau. Ils ont trouvé que c’était accueillant, que c’était beau. Ce sont des gens qui peuvent revenir dans le coin après ça pour des vacances. »

Soulignons que les retombées économiques des championnats québécois de cyclisme sur route pour la Manicouagan pourraient s’élever autour de 2,5 M$, selon une méthode de calcul par nombre de coureurs qui a fait ses preuves.