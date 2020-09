Le cancer emporte Alain Bourassa

L’un des grands promoteurs de la culture et des loisirs sur quelques décennies à Baie-Comeau, Alain Bourassa, s’est éteint à La Vallée des Roseaux le 7 septembre, à l’âge de 79 ans. Il a été emporté par un cancer du rein.

Même s’il résidait à Trois-Rivières depuis une quinzaine d’années, l’ancien superviseur des loisirs de la Ville de Baie-Comeau, père de Nathalie et d’Yves, a choisi de revenir parmi les siens pour quitter ce bas monde.

« La décision s’est prise à Noël, mais ça faisait deux ans qu’il voulait revenir. Il voulait un appartement avec une vue sur la mer », raconte sa fille Nathalie en entrevue. Celui qui aura notamment marqué la génération d’adolescents des années 70 et 80, entre autres par l’organisation de danses au centre Henry-Leonard, a finalement emménagé au Château Baie-Comeau le 22 juin.

Alain Bourassa aura passé un peu plus de deux semaines à la maison de soins palliatifs avant de mourir. Sur place, Nathalie a d’ailleurs découvert un lien qui unissait son père à La Vallée des Roseaux. « J’ai appris que c’est mon père qui avait démarré avec le c.a. de La Vallée le Vins et fromages. C’était une de ses idées qu’ils ont mises en place. Pour lui, c’était important. »

Il faut dire qu’Alain Bourassa a été impliqué dans d’innombrables réalisations culturelles et de loisirs à Baie-Comeau. Entre autres, on peut penser au festival Cinoche, au Symposium de peinture et au Centre des arts.

Ce n’est d’ailleurs pas sans raison si l’organisme Le Grand Rappel, dont la mission est de rendre hommage aux personnes qui ont marqué l’histoire culturelle et artistique de Baie-Comeau, l’a honoré en juin 2018 en compagnie de ses compagnons d’armes du service des loisirs de la Ville de Baie-Comeau, Denise Arsenault et Yvon Grondin.

Hommage à son oncle

Le Baie-Comois Luc Bourassa a rendu un magnifique hommage à son oncle par le truchement de sa page Facebook. Du disparu, il a dit que c’était un homme qui aimait le monde, en rappelant sa contribution auprès des jeunes et des aînés, mais aussi des organismes.

« Il aimait Baie-Comeau. Alain a été présent pour toutes les grandes étapes de la vie culturelle de Baie-Comeau des 50 dernières années : notre Sympo, notre Cinoche, notre Centre des Arts. Je ne dis pas qu’il a fait ça tout seul, mais chaque fois il était là, ne comptant pas les heures… »

Luc Bourassa affirme que même si son oncle résidait en Mauricie, son cœur restait à Baie-Comeau. « D’ailleurs, dans les dernières semaines de sa vie, c’est ici – chez lui – qu’il a choisi de venir terminer ses jours… Pour être proche de ses enfants et de ses frères… Mais aussi pour être proche de la ville qu’il a tant aimée et au service de laquelle il a consacré toute sa vie professionnelle, toute son énergie, tout son dynamisme et tout son amour des gens… »

Une célébration à la mémoire d’Alain Bourassa aura lieu le samedi 19 septembre, à 14 h, à l’église Sainte-Amélie à Baie-Comeau. La veille, la famille recevra les condoléances des gens au funérarium Serena de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.