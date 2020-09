La SQDC à Baie-Comeau? : « Clairement, on est passé à la vitesse rapide »

Même si la Société québécoise du cannabis (SQDC) refuse toujours de confirmer quoi que ce soit, les astres semblent bien alignés vers l’ouverture d’une succursale à Baie-Comeau dans un avenir rapproché. Ils le sont d’autant plus avec les récents propos pour le moins optimistes du maire Yves Montigny.

« Le dossier a avancé particulièrement vite ces dernières semaines. Clairement, pour Baie-Comeau, on est passé à la vitesse rapide », a répondu l’élu à Martin Lafontaine, le seul citoyen présent lors de la dernière séance du conseil municipal, le 21 septembre.

Rappelons qu’il s’agissait de la première rencontre publique à laquelle la population avait accès, sur place à l’hôtel de ville, depuis mars 2020. M. Lafontaine, un inconditionnel des séances mensuelles, attendait ce jour avec impatience, comme il l’a si bien indiqué aux élus, ce qui lui a valu bien des sourires.

Au début du mois, la Ville de Baie-Comeau, par la voix de son coordonnateur aux communications, Mathieu Pineault, a reconnu que les modifications au règlement de zonage en cours visaient à permettre un plus grand choix de terrains possible pour l’établissement d’une succursale. Le secteur Mingan, principalement le boulevard Laflèche, est privilégié par les autorités municipales en raison de la présence d’autres sociétés d’État, comme la Société des alcools du Québec et la Société de l’assurance aut mobile du Québec.

Responsable des relations avec les médias au sein de la SQDC, Fabrice Giguère a mentionné que l’organisme travaille toujours à son plan de développement dans les régions du Québec, mais ne communique jamais son intention de s’installer dans une localité tant qu’un bail n’est pas signé. « On ne veut pas créer de fausses attentes, car les choses peuvent toujours changer », a-t-il souligné, en faisant référence à l’absence de bail.

Le mardi 22 septembre, la SQDC a annoncé l’ouverture d’une succursale à Victoriaville. « Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais on a attendu de signer le bail », a précisé M. Giguère.

En août, la SDQC a ouvert une succursale à Sept-Îles dans le bâtiment occupé anciennement par le restaurant PFK.