Ça promet avec Atchoum et Pépé!

Deux personnages hauts en couleurs, le clown Atchoum et le chanteur Pépé et sa guitare, font équipe pour présenter le spectacle Ça promet!, qui prendra d’assaut la scène du Centre des arts de Baie-Comeau ce dimanche 27 septembre à compter de 14 h. Cette prestation s’inscrit dans la série Famille Hydro-Québec de la salle de spectacles.

Autant Atchoum (Véronique Gagné) que Pépé (Philippe Proulx) sont bien connus pour leur carrière solo. Mais depuis de nombreuses années, les deux composent ensemble. Atchoum a donc décidé de révéler ce secret trop bien gardé en invitant Pépé sur scène avec elle.

Le rockeur et papa a accepté avec enthousiasme la proposition de son amie clown. Durant ce spectacle, ils interpréteront leurs compositions originales ainsi que des succès tirés de leur propre répertoire.

« Avec leur complicité unique, les deux copains montreront que l’amitié n’a pas d’âge et qu’elle se moque bien des différences. Ils échangeront également sur la différence et sur les incompréhensions qui peuvent régner entre les enfants et les adultes », indique le Centre des arts dans un communiqué.

Ce spectacle en humour et en chansons, qui devrait pouvoir plaire à l’ensemble de la famille, aura lieu dans la salle principale du Centre des arts.