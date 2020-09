Foreign Diplomats lance la saison à la salle de spectacles

Après un premier spectacle à l’extérieur le weekend dernier, le Centre des arts de Baie-Comeau démarre sa saison en salle ce vendredi 18 septembre à 20 h avec le passage du groupe Foreign Diplomats, en formule cabaret à l’Espace Alcoa.

Formé de cinq jeunes de la région de Lanaudière, Foreign Diplomats a « réussi à se démarquer à l’international grâce à (son) style pop rock énergique dont les orchestrations et les envolées vocales ne sont pas sans évoquer Wolf Parade ou même Arcade Fire », de lancer le Centre des arts dans un communiqué.

Après le lancement de son premier album, Princess Flash, le groupe a gravi d’autres échelons en se produisant au Festival d’été de Québec, au festival Osheaga et dans des festivals en Europe et au Mexique. Foreign Diplomats a depuis lancé un second album, Monami.

La formation a assuré la première partie de groupes et d’artistes reconnus comme Half Moon Run, Vance Joy, Alex Nevsky, Violent Femmes, Teenage Fanclub et Phantogram, toujours selon le Centre des arts.