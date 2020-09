L’édifice du 67-71, place La Salle toujours dans les cartons de la Ville

La revitalisation de l’immeuble du 67-71, place La Salle est toujours sur la table de travail de son propriétaire, la Ville de Baie-Comeau, même s’il est complètement vide depuis plusieurs années déjà.

« C’est vraiment un dossier complexe, mais c’est un dossier qui se travaille encore. C’est un dossier présentement parmi les dossiers actifs de l’équipe au développement économique », a soutenu le maire Yves Montigny, lors d’un échange avec les journalistes après la séance du conseil municipal de la semaine dernière.

Des discussions se tiennent avec différents promoteurs. L’élu indique que pour la Ville, l’objectif est d’en faire un projet viable tout en accompagnant le ou les entrepreneurs intéressés.

Même s’il considère prématuré de préciser les projets possibles, M. Montigny assure que l’idée de donner une deuxième vie à l’immeuble de quatre étages n’est pas sur la glace.

Démolition et décontamination

Rappelons que la revitalisation de l’immeuble fait partie des engagements électoraux du maire Yves Montigny à l’automne 2017. Dans les mois suivant son élection, la Ville de Baie-Comeau a investi 230 000 $ dans des travaux de démolition et de décontamination de l’immeuble désaffecté et très désuet, dans le but ensuite d’y intéresser des promoteurs.

« On peut dire que le patient, présentement, son état est stable. On a enlevé l’électricité, on a enlevé l’eau, on a nettoyé toutes les conduites de canalisations. Il ne reste plus rien dans ce bâtiment-là, outre les murs et façade extérieurs avec les colonnes et les planchers au béton. Il n’y a plus de salles de bain, il n’y plus de ventilation, il n’y a plus d’isolation, plus rien », a expliqué le directeur général de la Ville, François Corriveau. Un minimum de chauffage est assuré.

Selon lui, l’édifice, qui était occupé notamment par la Banque de Montréal et des bureaux de médecins, dentistes et assureurs dans ses belles années, pourrait demeurer dans son état actuel encore « une secousse », le temps de trouver un promoteur.

La Ville a en main depuis peu un rapport d’évaluation de l’immeuble. « Maintenant, on sait ce que ça vaut et on est capable de discuter avec les promoteurs qui sont intéressés à faire quelque chose avec en fonction de la valeur du bâtiment. »

Les autorités municipales n’ont pas l’intention de répéter le scénario de 2013. L’immeuble avait alors été vendu pour 1 $ à un promoteur de Rimouski, tout en lui accordant une subvention de quelque 15 000 $ pour l’aider à donner une seconde vie aux lieux. « Il n’a pas investi dedans, il l’a laissé là, il est parti, a fait faillite », se souvient le maire Montigny.