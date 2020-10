À la recherche de raccordements inversés dans le réseau d’égout de Mingan

Après le secteur Marquette en 2019, c’est au tour du secteur Mingan en 2020 de faire l’objet de travaux d’investigation destinés à identifier de possibles raccordements inversés dans les réseaux d’égouts.

La Ville de Baie-Comeau a récemment accordé un contrat au montant de 68 137 $ à la firme Can Explore. Dans les prochaines semaines, des travaux de recherche par injection de fumée dans le réseau d’égout pluvial seront réalisés sur un territoire ciblé couvrant environ 38 kilomètres. Tout comme ce fut le cas l’an passé, les propriétaires concernés seront avisés de l’inspection à venir.

« C’est pour s’assurer qu’on ne déverse pas, sans le savoir, les égouts dans le pluvial ou le pluvial dans l’égout », a expliqué le maire Yves Montigny lors de la séance du conseil municipal du 21 septembre. Selon lui, c’est très important d’effectuer ces travaux tant pour « l’environnement que la bonne marche de notre système d’évacuation des eaux usées ».

L’an dernier, une quarantaine de raccordements potentiellement inversés ont été identifiés sur une distance de près de 30 km inspectés dans des zones identifiées dans le secteur Marquette.

Malgré les prochains travaux, d’autres tests devront être réalisés sur l’ensemble des raccordements jugés problématiques dans la municipalité afin de confirmer le tout.

Dans les cas où des raccordements auraient été mal faits, la responsabilité incombera aux propriétaires et aux entrepreneurs ayant effectué les travaux, selon M. Montigny.

« C’est toujours sur le terrain du citoyen. On s’entend que ce n’est pas la Ville qui a fait la connexion. Nous, on amène les tuyaux qui partent des conduites principales dans la rue et qui s’en vont vers le citoyen et là où c’est inversé, parce qu’on a connu des cas comme ça, c’est toujours les tuyaux qui arrivent près de la maison qui ont été connectés à l’envers à cet emplacement-là. »

Si la Ville procède à ces travaux d’investigation, c’est pour se conformer aux exigences sur la Loi sur la qualité de l’environnement.