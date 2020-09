Julie Dubé ou Michel Desbiens, prochain président du c.a. du Drakkar

Deux noms se sont dégagés du processus de désignation du prochain conseil d’administration de Hockey junior Baie-Comeau, l’organisme qui chapeaute le Drakkar. Le rôle sera occupé soit par Julie Dubé, chef des relations avec le milieu pour la Côte-Nord chez Hydro-Québec, ou Michel Desbiens, président du Syndicat national des employés de l’aluminium de Baie-Comeau.

Les membres du conseil municipal de Baie-Comeau ont désigné lundi soir Mme Dubé et M. Desbiens dans la (très) courte liste des personnes qui pourront occuper la présidence de l’organisme sans but lucratif qui gère administrativement le Drakkar. Le choix sera fait par le futur conseil d’administration, une fois qu’il sera complété. Celui ou celle qui ne sera pas désigné président deviendra automatiquement vice-président.

« Il y avait deux excellentes candidatures qu’on trouvait aussi excellentes l’une que l’autre. Alors, comme c’est la Ville qui doit nommer le président ou la présidente, on a dit on va déléguer au futur conseil d’administration le choix de nommer la présidente ou le président ainsi que le vice-président ou vice-présidente. Donc, on leur retourne ça », a fait valoir le maire Yves Montigny, lors de la séance du conseil.

Selon le maire, la municipalité a reçu 28 candidatures en provenance du public, un heureux problème selon lui. L’ensemble du nouveau conseil d’administration sera dévoilé dans les prochains jours.

« L’équipe du Drakkar, c’est-à-dire le conseil d’administration temporaire qui était là par intérim, se retrouvait avec un beau casse-tête, c’est-à-dire une situation où il se retrouvait avec beaucoup trop de bonnes candidatures par rapport au nombre de postes possibles. C’est intéressant, c’est un beau problème parce qu’on a vraiment de belles candidatures », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué émis par le Drakkar, Julie Dubé se dit très fière d’avoir été choisie par le conseil municipal « pour participer au changement en ce qui concerne la gouvernance de notre équipe de hockey ». La gestionnaire fait valoir que la saison qui s’amorce le 3 octobre « sera tout sauf ordinaire et nous permettra de nous familiariser avec toutes les facettes de l’organisation ».

Quant à Michel Desbiens, fidèle spectateur aux matchs du Drakkar, il dit croire que son expérience « pourra certainement aider cette nouvelle équipe à relever avec succès tous les défis qui se présenteront ». Il a aussi tenu à remercier le précédent conseil d’administration, « qui a fait un excellent travail tout au long de ces années ».

On se rappellera que le précédent conseil a démissionné en bloc cet été, afin de laisser à la Ville toute la latitude pour mettre en place le changement de gouvernance, tel que mis en lumière par une étude de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).

Avec Charlotte Paquet