Le Domaine Charlevoix vous ouvre ses portes

Développement résidentiel de villégiature

Vivre dans Charlevoix, à quelques pas du centre-ville de Baie-Saint-Paul, sans stress, bercé entre les montagnes et le fleuve, c’est possible grâce au Domaine Charlevoix et ses 180 terrains résidentiels de villégiature.

Propriété de Jeanne Raymond, Florent Fortier et la Société Gilbert Investissement, le Domaine Charlevoix, à mi-chemin entre Baie-Saint-Paul et Les Éboulements, est un exemple de développement de qualité et respectueux de l’environnement.

Sur les 15 millions de pieds carrés, 30 % sont des parcs naturels entrecroisés de sentiers pédestres. C’est plus de 6 kilomètres de rues qui sont maintenant municipalisées et qui permettent l’aménagement de propriétés locatives et de propriétés accessibles aux résidents de Charlevoix.

« Nous avons à ce jour plus de 75 terrains vendus, dont 35 maisons construites. Nous accompagnons nos acheteurs pour les plans d’implantation, le déboisement, la caractérisation des sols et l’aménagement des champs d’épuration et des puits artésiens », indique M. Fortier.

On pourrait croire que ces terrains sont réservés aux clientèles de l’extérieur, mais non. Le Domaine Charlevoix convient aussi aux projets de déménagement des gens de la région. Si vous cherchez la quiétude, la qualité, la vue, la nature tout en conservant la proximité avec les services urbains, vous frappez à la bonne porte.« Le Domaine Charlevoix, c’est pour tout le monde », rappelle le sympathique couple de propriétaire.

Qui sont les propriétaires ?

Florent Fortier a déjà possédé plusieurs compagnies de développement immobilier et œuvre dans ce domaine depuis le début des années 80. Jeanne Raymond dirigeait plusieurs bannières Van Houtte à Québec en plus de faire du développement immobilier.

Aujourd’hui, ils se consacrent au projet du Domaine Charlevoix. « C’est un projet incarné. On ne repart pas, nous aurons notre maison ici et nous sommes devenus des Charlevoisiens », dit Mme Raymond.

« Depuis plus de 15 ans, nous nous sommes impliqués dans la région de Charlevoix, on y a mis notre cœur. Chaque terrain est développé comme si c’était le nôtre, avec minutie et rigueur. Alors oui, les gens de Charlevoix sont les bienvenus », ajoute M. Fortier. N’attendez pas, contactez le Domaine Charlevoix.

