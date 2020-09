Inviter la technologie dans le confort de son domicile

Sécurité résidentielle et domotique

Contrôler, à partir d’un téléphone intelligent, plusieurs paramètres d’une habitation : l’éclairage automatisé, la commande des thermostats, l’accès aux caméras intérieures et extérieures, l’ouverture de la porte de garage… et même la mise en marche d’une mijoteuse. Vision futuriste ou maison connectée à la portée de tous ?

Si, dans l’esprit de certaines personnes, la sécurité résidentielle se résume encore au traditionnel système d’alarme relié à la centrale de surveillance, il faut reconnaître que la maison connectée d’aujourd’hui représente un vaste univers qui réunit des technologies innovantes ultrapratiques pour les propriétaires. Voici un tour d’horizon des multiples fonctionnalités qu’offrent les solutions de sécurité intelligentes et la domotique.

Une maison connectée à un téléphone intelligent

La maison connectée tient dans le creux de la paume. Les nombreuses fonctionnalités de télésurveillance et de la domotique s’activent au moyen d’applications mobiles, ce qui donne aux propriétaires le plein contrôle de leur résidence principale ou secondaire à partir d’un téléphone intelligent, ou encore d’une tablette ou d’un ordinateur.

Qui est là ?

Grâce à la sonnette avec vidéo intégrée, les propriétaires d’une demeure sont en mesure de voir qui se présente en leur absence. Au travail, au chalet ou en voyage, grâce à l’application mobile, il est possible pour eux de voir et d’entendre les gens se trouvant à la porte, et même de déverrouiller cette dernière à distance. Cela se révèle fort pratique au moment de recevoir un colis attendu ou quand grand-maman vient garder les enfants au retour de l’école, par exemple.

Serrure intelligente

« Ai-je verrouillé la porte en sortant ? » Grâce à la serrure intelligente, une notification alerte les propriétaires lorsque la porte d’entrée demeure ouverte. Cette fonction permet aussi de verrouiller et de déverrouiller la serrure à distance, ou même de créer un code d’accès qui fonctionnera aux heures choisies seulement. Il est ainsi possible pour les occupants de garder le contrôle sur leur domicile et de permettre aux visiteurs d’y accéder s’ils le souhaitent.

Le confort de la domotique

Activer, tamiser ou éteindre l’éclairage d’une demeure… tout en se trouvant à des kilomètres de là : oui, c’est possible avec la domotique. Les adeptes de cette technologie s’amusent d’ailleurs à automatiser le fonctionnement de divers appareils partout dans la maison et autour de celle-ci, que ce soit pour simplifier leur quotidien ou pour accroître le confort de leur nid. Quel bonheur, par exemple, de retourner dans une résidence à la température idéale — été comme hiver — grâce au contrôle des thermostats à distance… La maison connectée est une habitation confortable, accueillante et personnalisée.

Détection des dangers

Il y a moyen de recevoir une alerte si les détecteurs d’inondation indiquent la présence d’eau qui pourrait endommager de précieux biens, quelle que soit sa source : bris d’un lave-vaisselle, fuite d’un conduit, défaillance d’une pompe de puisard, etc. Par ailleurs, si du monoxyde de carbone est détecté à l’intérieur du domicile, l’avertissement reçu pourrait bien protéger la vie des occupants. Seuls des capteurs qui sont sensibles à ce gaz inodore et invisible, mais si dangereux peuvent en percevoir la présence.

ADT devient Maison connectée de TELUS

En procédant à l’acquisition d’ADT Canada, l’automne dernier, l’entreprise de télécommunications TELUS — qui possédait déjà des services de domotique et de sécurité résidentielle — a fait un pas de plus pour rendre la maison connectée accessible à tous. Grâce à leurs multiples fonctionnalités, les systèmes de sécurité intelligents d’ADT, maintenant baptisés Maison connectée de TELUS, procurent aux propriétaires confort et tranquillité d’esprit.

