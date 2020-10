Le Domaine Charlevoix : La vue, c’est notre domaine

Développement résidentiel de villégiature

Vivre dans Charlevoix, à quelques pas du centre-ville de Baie-Saint-Paul, sans stress, bercé entre les montagnes et le fleuve, c’est possible grâce au Domaine Charlevoix et ses 180 terrains résidentiels de villégiature.

Dans vos souvenirs, le Domaine Charlevoix, imaginé par le Docteur Gilbert dans les années 90, était un vaste territoire boisé parsemé d’arbres, de sentiers, de parcs, de lacs et de percées visuelles sur le fleuve. Trente ans plus tard, c’est toujours ça, mais avec la possibilité de l’habiter, de faire partie quotidiennement de ce havre de paix et de nature.

Vous, gens de Charlevoix, pouvez choisir d’y vivre. Un enchevêtrement de rues a été tissé à travers ce paysage naturel, les parcs et lacs ont été conservés et les maisons poussent le nez au large, pour profiter de l’immensité du territoire.

Vous pouvez choisir d’y ériger une propriété locative ou encore une résidence permanente, les deux sont autorisés. Et rien de mieux qu’une visite pour apprécier le rêve qui se trouve à votre portée.

« C’est un projet incarné. On ne repart pas, nous aurons notre maison ici et nous sommes devenus des Charlevoisiens. Depuis plus de 15 ans, nous nous sommes impliqués dans la région de Charlevoix, on y a mis notre cœur. Chaque terrain est développé comme si c’était le nôtre, avec minutie et rigueur. Alors oui, les gens de Charlevoix sont les bienvenus », partagent Jeanne Raymond et Florent Fortier, propriétaires des lieux avec la Société Gilbert Investissement.

Le Domaine Charlevoix, à mi-chemin entre Baie-Saint-Paul et Les Éboulements via la route 362, à moins de dix minutes de Baie-Saint-Paul, est un exemple de développement de qualité et respectueux de l’environnement.

On pourrait croire que ces terrains sont réservés aux clientèles de l’extérieur, mais non. Le Domaine Charlevoix convient aussi aux projets de déménagement des gens de la région. Si vous cherchez la quiétude, la qualité, la vue, la nature tout en conservant la proximité avec les services urbains, vous frappez à la bonne porte. « Le Domaine Charlevoix, c’est pour tout le monde », rappelle le sympathique couple de propriétaire.

Consultez la page Facebook de Domaine Charlevoix.