Centraide amasse plus de 5 500 $ avec son Bières et saucisses

Activité maintenant intégrée à ses campagnes de financement, l’activité Bières et saucisses de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan s’est tenue le vendredi 16 octobre sous une formule différente, pandémie oblige. Le coronavirus n’a toutefois pas empêché la population d’être généreuse, avec une récolte de 5 570 $ dans les coffres de l’organisme.

Habituellement prétexte à un rassemblement festif, l’activité Bières et saucisses a dû changer de formule afin de respecter les consignes sanitaires édictées par la santé publique. Cette édition 2020 a donc donné lieu à une formule pour emporter, les participants devant passer au Comptoir alimentaire l’Escale pour récupérer leurs denrées.

« Bien que nous ayons dû annuler plusieurs activités cette année, celle-ci pouvant être fait, nous avons rapidement mit (sic) le nécessaire en place pour y arriver », a indiqué la directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, Josée Mailloux, dans un communiqué de l’organisme.

Et tant qu’à se rendre à l’Escale, les participants étaient invités à apporter des denrées non périssables afin de regarnir les tablettes du comptoir alimentaire, particulièrement sollicité cette année. Centraide profite d’ailleurs de l’occasion pour rappeler que l’Escale accepte les dons du genre à l’année longue, pas seulement à l’approche des Fêtes ou lors d’événements particuliers.

L’activité Bières et saucisses est rendue possible grâce à l’implication de la boucherie du Boulevard, la microbrasserie St-Pancrace, les Délices de l’artisan, QSL et le comptoir alimentaire l’Escale.