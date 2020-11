Les Championnats québécois sur route et la Randonnée Vélo-Vallée honorés sur la scène provinciale

Les Championnats québécois sur route élites Baie-Comeau et la Randonnée Vélo-Vallée font partie des quatre récipiendaires de l’événement provincial de l’année récompensés par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) dans le cadre du Mérite cycliste québécois.

La bonne nouvelle est tombée en milieu d’après-midi mercredi.

Organisés par Gestion SPACT du 5 au 7 septembre, les championnats québécois ont récolté cet honneur dans la catégorie Route et piste. Ils ont réuni plus de 200 cyclistes. La fédération parle de l’événement le plus attendu de la saison écourtée en 2020 tout en soulignant sa qualité exceptionnelle.

La Randonnée Vélo-Vallée a été sacrée récipiendaire dans la catégorie Cyclisme pour tous. Maître d’œuvre du rendez-vous annuel, la Corporation de la Véloroute des Baleines a signé le 6 septembre 2020 la cinquième édition de l’événement. La FQSC indique que l’événement a réussi à « se réinventer complètement pour répondre aux normes sanitaires, a accueilli 80 cyclistes et a permis de récolter 50 000 $ ».

Le Mérite cycliste québécois est un événement annuel qui vise à souligner l’implication et les performances des acteurs du milieu cycliste québécois. En raison de la pandémie de COVID-19, les 44 récipiendaires des différentes catégories en vedette sont dévoilés du 9 au 12 novembre sur différentes plateformes, soit Facebook, Instagram, YouTube et le site internet de la FQSC. Pour visionner le dévoilement des récipiendaires du 11 novembre, cliquez ici.