Bilan de l’an 1 : les travaux sont bien partis sur le tronçon 0-22 km de la 389

L’imposant chantier routier entre les kilomètres 0 à 22 sur la route 389 sera bientôt en pause avec l’arrivée imminente de l’hiver, mais la première de ces quatre années de travaux aura permis de franchir plusieurs étapes, comme le révèle le bilan dressé par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

D’entrée de jeu, rappelons que ce tronçon représente un investissement de 121,8 M$, dont 74,1 M$ pour le contrat de construction octroyé au groupe Alfred Boivin, de Saguenay. Ces travaux font partie du Programme d’amélioration de la route 389, dont le budget dépasse les 475 M$.

Lancés dans la semaine du 9 mars 2020, les travaux de conception et construction d’un nouveau tracé entre les kilomètres 0 et 4 et d’amélioration entre les kilomètres 4 et 22 kilomètres ont rapidement été stoppés par le début de la pandémie de COVID-19. Ils ont repris le 11 mai.

« Sur le tronçon 0-22, on refait pratiquement la route dans son entièreté. Presque à chaque fois qu’on a une courbe ou une pente prononcée, on les coupe et on passe en ligne droite », explique Sarah Gaudreault, conseillère en communication au MTQ sur la Côte-Nord.

Du côté du nouvel accès à la route 389 à partir de Baie-Comeau, c’est la création d’une toute nouvelle route qui s’en vient. Du tronçon prévu de 4 km, une portion de 1,1 km a été construite en 2017.

Deux segments

De mai au début décembre, les travailleurs auront été actifs principalement sur deux segments, celui entre les kilomètres 0 à 4, donc hors route, et entre les kilomètres 16 et 18.

Du côté du premier segment, « il y a beaucoup de tourbières, donc, il faut les excaver, poser des ponceaux et des drains verticaux pour faire sortir l’eau et, à certains endroits, faire des surcharges et mettre de la roche », précise Mme Gaudreault.

Un chemin de déviation de la route actuelle a également été construit entre les kilomètres 3 et 4 et devrait être mis en service incessamment.

Le deuxième segment a été l’objet de plusieurs travaux de forage, de dynamitage et de récupération de roc afin de servir de structure de fond parfois. « Le roc peut être envoyé à un autre endroit ou il peut être concassé afin de servir de fondation à la nouvelle route », poursuit la conseillère en communication.

Toujours dans le secteur des kilomètres 16 à 18, en plus de construction de ponceaux, la structure de la route a également été mise en place et des travaux d’asphaltage réalisés.

Aucune date

Selon la conseillère en communication, aucun échéancier ne concerne spécifiquement le tronçon de 4 km correspondant au nouvel accès de la route 389. « Il n’y a pas de date précise. Ça va dépendre en gros de la surcharge dans les zones de tourbières. Elle va ouvrir d’ici la fin des travaux dans trois ans », dit-elle en ajoutant que ça peut être l’an prochain comme dans trois ans.

L’entrepreneur responsable du chantier coordonne les travaux sur les 22 kilomètres selon ses priorités. Il n’a pas l’obligation de partir du kilomètre 0 et d’avancer peu à peu.

« C’est gros intervenir sur 22 km. C’est vraiment pas banal. Il y a toute une logistique de déterminée pour où on intervient », insiste Sarah Gaudreault.

Rappelons que d’ici l’arrêt temporaire des activités du chantier dans quelques semaines, des travaux de forage, de dynamitage et de récupération de roc sont prévus entre les kilomètres 2 et 6 ainsi que 12 et 18, en plus de l’ouverture du chemin de déviation entre les kilomètres 3 et 4.

Le groupe Alfred Boivin doit bientôt décider s’il poursuivra ou non les travaux pendant la période hivernale.