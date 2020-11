L’escouade COVID-19 n’a pas le pouvoir de sévir dans les commerces

L’escouade COVID-19 de la Ville de Baie-Comeau existe toujours, mais pas pour se substituer à la santé publique ou encore aux policiers face à des commerçants, des employés ou des clients qui font fi des mesures sanitaires.

« Au niveau de la coercition, le pouvoir coercitif, c’est le pouvoir du directeur de la santé publique », a expliqué François Corriveau, directeur général de la municipalité, lors de la séance du conseil municipal du 16 novembre.

Au printemps 2020, les membres de l’escouade, formée principalement de pompiers, ont sensibilisé les commerçants aux mesures à mettre en place pour protéger leurs employés et leurs clients du coronavirus. Selon le DG, ils ont bien répondu à l’appel et la Ville n’a reçu aucune plainte qui pourrait nécessiter de nouvelles interventions.

Or, un certain relâchement est cependant observé et les autorités de la santé de la Côte-Nord l’ont fait remarquer à quelques reprises en invitant les gens à respecter les consignes du lavage des mains, du port du masque et de la distanciation physique.

« S’ils (les commerces) ne mettent pas en place les mesures de coercition, nous, on n’a pas de pouvoir de donner des constats d’infraction. On informe. On sait qu’ils sont informés. On sait qu’ils ont reçu le message. Là, s’ils ne l’appliquent pas, ça relève de la santé publique. Ça ne relève pas de l’escouade de Baie-Comeau », assure François Corriveau.

Le maire Yves Montigny renchérit en invitant les gens qui observeraient des manquements aux règles de base dans des commerces à s’adresser à la Sûreté du Québec. « Évidemment, il y a toujours la possibilité de demander à la Sûreté du Québec d’aller visiter des lieux quand on pense qu’il y a des lieux qui ne sont pas conformes aux règlements en vigueur », prévient-il.

Précisons que même si leur principal rôle touche la sensibilisation dans les commerces, les membres de l’escouade peuvent aussi intervenir dans les parcs ou autres lieux extérieurs pour s’assurer que les citoyens respectent les consignes.