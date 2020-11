Le port de Baie-Comeau vient de gagner un nouveau terrain

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau vient de régler un de ses principaux enjeux, celui de l’espace d’entreposage. L’organisation vient en effet de s’entendre avec Produits forestiers Résolu pour acquérir un terrain de 25 000 mètres carrés, situé entre le quai no. 1 et le site utilisé par la Société des traversiers du Québec.

Si le port de Baie-Comeau se démarque facilement de la masse par sa navigabilité et son tirant d’eau, supérieurs à la moyenne, en matière d’espace d’entreposage, « c’est là où ça se gâte. Ils font cruellement défaut », a reconnu le président de la corporation, Marc Lefebvre. Voilà pourquoi l’organisme « fait un pas de géant avec cette acquisition », estime-t-il.

Ce terrain de 25 000 mètres carrés, dont un peu moins de la moitié est présentement disponible pour de l’entreposage, n’était plus utilisé par Résolu depuis au moins 20 ans, a indiqué la directrice générale de la corporation de gestion, Karine Otis. À court terme, l’objectif est de développer la capacité d’entreposage, notamment en remblayant les trois parties du site qui sont en eau libre. Ce site portera le nom de terminal no.5

Maintenant, comment se fera cet entreposage? La question n’est pas encore tranchée, d’indiquer Mme Otis. Le port aura bien éventuellement des bâtiments afin de faire de l’entreposage à l’intérieur, « mais est-ce que ce sera là ou ailleurs? Ce sera décidé lors de l’élaboration du plan d’aménagement », a-t-elle ajouté.

Ce terrain, « où il n’y a pas d’enjeu au niveau de la contamination du sol », d’assurer la directrice générale, « est l’un des derniers morceaux du puzzle avant le transfert des autorités ».

La cession du port est sur la bonne voie, ont confié Mme Otis et M. Lefebvre. « Même si le transfert n’aura lieu qu’au printemps, on a reçu une bonne nouvelle. Les sommes prévues sont bien inscrites dans la programmation de Transport Canada », avance le président. « Ça conforte le conseil d’administration d’aller plus loin et de lancer des projets tout de suite. » Le fédéral doit verser 45 M$ à la corporation au moment de la cession.

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau a déboursé 205 000 $ pour faire l’acquisition de ce nouveau terminal no.5. Selon Marc Lefebvre, Résolu a vendu le terrain à sa valeur marchande alors qu’elle aurait reçu le double si elle avait vendu au plus offrant. Le président a salué la compagnie dans ce dossier pour s’être comportée « en bon citoyen corporatif ».