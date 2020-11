Ma Ville Ma Voix appelle au vote

La période de dépôt a pris fin et le moment est venu de choisir les projets les plus intéressants pour la communauté. La Ville et le comité de développement durable (CDD) invitent donc la population à voter pour leurs trois projets favoris parmi les huit retenus, sur le site internet de Ma Ville Ma Voix, du 25 novembre au 14 décembre.

Rappelons que du 21 octobre au 2 novembre, la population était invitée à partager leurs idées de projets. Ces derniers devaient porter avant tout sur les thèmes du développement durable et de la collectivité.

Du lot, huit projets ont finalement été retenus par le CDD et deux d’entre eux seront choisis pour être réalisés.

Le processus de sélection consiste en l’accumulation du vote de la population (50 %) et de la note émise par le CDD (50 %).

Le comité de la démarche Ma Ville Ma Voix met l’accent, cette année, sur l’importance des projets structurants. « Ce virage se traduit cette année par des idées ou projets priorisés plus innovants et attractifs pour la collectivité », explique Myriam Chênevert, accompagnatrice de la démarche.

Pour Mme Chênevert, la situation oriente beaucoup les idées des citoyens qui s’ajustent au contexte de la COVID-19. « Pour nous, c’est un indicateur que les citoyens et les organisations se sont approprié la démarche et que celle-ci répond à un besoin. »

La démarche est possible grâce à Alcoa et l’aide du Fonds aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables qui a permis le développement d’une cinquantaine de projets depuis 2012.

La Ville rappelle aux citoyens d’aller voter sur le site de Ma Ville Ma Voix du 25 novembre au 14 décembre.