La pétanque, un sport multigénérationnel

L’excitation était palpable vendredi dernier dans le nouveau boulodrome du centre Henry-Leonard où se tenait une activité hors de l’ordinaire. Des jeunes de quatrième année de l’école Leventoux ont eu la chance d’apprendre les rudiments de la pétanque, grâce à la collaboration de membres du personnel de l’école et du club Bouliste de Baie-Comeau.

Évidemment, les mesures étaient mises en place pour respecter les exigences sanitaires, notamment l’accès à du gel pour se laver les mains, une distance calculée entre chaque terrain et des balles distinguables afin d’éviter que les élèves les partagent.

Anouk Lamontagne, orthopédagogue à l’école Leventoux et également membre du club Bouliste de Baie-Comeau, s’est associée avec Francine Bélair, la présidente du club, pour offrir cette matinée, permettant aux jeunes et à leur professeur de sortir de leur classe dans un contexte où les mesures d’hygiène rendent les activités difficiles à organiser.

« Je voulais démystifier cette activité qu’on associe beaucoup au camping », a expliqué Mme Lamontagne en précisant qu’au Québec, le sport est aussi associé à des joueurs plus âgés.

« Je trouvais que c’était une activité qui rassemblait plusieurs valeurs, qui demandait plus d’aptitude à travailler comme la patience, l’écoute, la communication et le travail d’équipe », dit l’orthopédagogue, heureuse de voir les jeunes disciplinés et ordonnés avoir autant de plaisir. Un comportement qui n’est pas toujours observé sur les bancs d’école.

La professeure de la classe de quatrième année, Marie-Pierre Ferguson, était également satisfaite du déroulement de l’activité. « C’est nouveau pour les jeunes, la plupart d’entre eux n’avaient jamais joué et ils adorent ça. C’est impressionnant de les voir en sortie scolaire être aussi respectueux et attentifs », a-t-elle affirmé.

« C’est génial ! », a lancé sans hésitation la jeune Océane, qui dit avoir déjà joué à la pétanque avec ses grands-parents mais jamais avec les amis de sa classe. La jeune élève de quatrième année explique qu’elle et plusieurs de ses amis voudraient que l’activité soit récurrente. « J’aimerais vraiment pouvoir revenir pour jouer », dit-elle avec beaucoup d’enthousiasme.

De son côté, Rosalie trouve que l’activité est « cool ». Elle explique qu’elle apprécie particulièrement l’activité sans être certaine si ce qu’elle préfère est la stratégie ou bien le jeu d’équipe.

Pour Francine Bélair, l’activité a été un succès. « Je suis très satisfaite. Les jeunes sont contents de découvrir un nouveau jeu. Ils aiment particulièrement la stratégie et le fait de jouer les uns contre les autres », a soutenu la présidente du club.

L’événement est une telle réussite qu’il donne l’idée à Mme Bélair de démarrer une ligue de pétanque spécifique pour les plus jeunes et ainsi ouvrir les portes à un plus grand public. Cette ligue pourrait porter le nom de « mini-Bouliste », dit-elle.

« Nous, on joue régulièrement le dimanche et le lundi, mais on serait vraiment ouvert à voir plus de jeunes se joindre au club. Le club Bouliste est prêt à s’impliquer avec les jeunes », ajoute celle qui était secondée dans cette activité par deux bénévoles du club, Gervais Beaudin et André Sénéchal.