Pointe-Lebel localise une fuite d’eau après deux semaines

Une quinzaine de jours après qu’une importante fuite d’eau ait été observée dans le réseau d’aqueduc du parc Murray, Pointe-Lebel vient enfin de la localiser et les travaux de réparation ont commencé au cours des dernières heures.

« Un citoyen a appelé la municipalité pour dire que de l’eau sortait de son entrée », explique le maire Normand Morin, heureux que l’endroit problématique ait été ciblé sur la conduite.

Un appel avait été lancé à la cinquantaine de résidents du parc de maisons mobiles afin qu’ils soient attentifs à toute situation hors de l’ordinaire avec l’eau. Ç’a été payant mercredi matin.

L’élu insiste sur le niveau de gravité élevé de la fuite d’eau. Elle entraînait une consommation de 30 mètres cubes par jour de plus qu’à l’habitude.

« On a monté une cellule de crise là-dessus. Tous nos employés étaient là-dessus », poursuit Normand Morin.

Les citoyens du parc Murray ont été peu affectés au chapitre de l’approvisionnement en eau potable, mais la municipalité a tout de même dû fermer le robinet à quelques occasions pendant la nuit.

Surveillée en continu par un employé ces deux dernières semaines, la station de nanofiltration H2O a dû être réalimentée au besoin à même la citerne d’un camion incendie.

Cette nouvelle tuile tombée sur le réseau d’aqueduc du secteur fait dire au maire Morin que les travaux de mise aux normes des réseaux d’égout et d’aqueduc des parcs Murray et Langlois s’imposent plus que jamais. Par contre, il ne prévoit pas une première pelletée de terre au cours de la prochaine année.