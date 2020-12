La campagne Investissez Manic atteint ses objectifs

La campagne d’achat local Investissez Manic se conclut sur une bonne note alors que la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) ainsi que ses partenaires annoncent l’atteinte de leurs objectifs fixés de cette première année de la campagne.

Le succès de l’initiative est rassurant pour la CCIM, considérant le contexte de pandémie qui annonçait une année possiblement difficile. Les craintes ont cependant été écartées alors la Chambre de commerce annonce que les objectifs fixés ont été atteints haut la main.

La première activité de campagne de financement consistait en la vente de certificats-cadeaux. Un total de 28 000 $ a été amassé puis distribué parmi 40 entreprises de la région. De son côté, Desjardins a donné 25 000 $ répartis entre trois organismes, dont La Vallée des Roseaux, la Fondation du Cégep de Baie-Comeau ainsi que la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

La deuxième activité était l’initiative de 17 entreprises manicoises. Cette collaboration a permis d’offrir des boîtes de Noël mystère contenant différents produits de ces mêmes entreprises au prix de 25, 50 et 100 $. Cinq cents boîtes ont été vendues en moins d’une semaine.

« Je veux remercier les Manicois et Manicoises de leur grande participation et de leur solidarité envers nos entreprises. Grâce à vous, ce sont 53 000 $ en retombées directes dans nos entreprises d’ici et dans notre économie », a expliqué Myreille Lalancette, directrice de la CCIM.

Bien que l’année 2021 ne soit pas encore entamée, le comité de travail est déjà en train de concocter de nouvelles idées pour stimuler l’économie de la région.