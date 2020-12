Une bourse pour Samuel Murray

Le Baie-Comois Samuel Murray, un des meilleurs joueurs de racquetball sur la planète, a appris fin novembre qu’il recevait une bourse de 1 250 $ de la Fondation Sports-Études afin de souligner sa réussite académique et sportive.

Le diplômé en génie de la production automatisée de l’École de technologie supérieure de Montréal depuis décembre 2019 est présentement septième au classement de l’International Racquetball Tour en simple et cinquième en double.

« C’est le fun d’être reconnu », a lancé Samuel dans une entrevue accordée au journal Métro. « On fait quand même beaucoup d’efforts pour essayer de faire du sport en même temps que nos études. »

À moins d’un revirement, toujours possible durant cette seconde vague d’infection à la COVID-19, Murray devrait reprendre l’action sur les courts avec la reprise des tournois

« C’est sûr que ça me donne un boost pour me remettre en shape et d’avoir un objectif », a ajouté celui qui a raflé le championnat canadien en catégorie Open en simple masculin en 2018 et 2019. « Durant la pandémie, c’est ça qui me manquait. S’entraîner sans objectif, ce n’est vraiment pas facile. »