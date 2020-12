Le compte de taxes augmente de 1,4 % à Chute-aux-Outardes

Le propriétaire de la maison unifamiliale moyenne à Chute-aux-Outardes, évaluée à 117 314 $, verra son compte de taxes augmenter de 1,4 % en 2021. Il passera de 2 398 $ à 2 431 $.

C’est ce qui émane de l’adoption des prévisions budgétaires de la prochaine année, effectuée le 16 décembre.

Un nouveau rôle d’évaluation triennal entrera en vigueur le 1er janvier, mais la valeur de la maison moyenne ne bouge pas d’un iota.

Le taux de la taxe foncière diminuera de 1,23 $ à 1,19 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, pendant que la taxe spéciale pour la MRC de Manicouagan et celle pour le service des incendies augmenteront légèrement. Dans les faits, la municipalité ira chercher 53 $ de moins du côté de la taxe générale, mais 49 $ de plus pour les deux autres taxes combinées.

La tarification pour les services subit quelques changements. Le coût du service d’aqueduc passe de 201 $ à 234 $, celui pour les matières résiduelles de 203 $ à 202 $ et celui pour la Sûreté de 60 $ à 70 $. Pour l’eau, la municipalité explique l’écart par le fait que « le réseau de distribution prend de l’âge et nécessite de plus en plus d’interventions suite à des bris ». Elle prévoit donc effectuer davantage d’entretiens préventifs.

Secteur commercial

Pendant ce temps-là, le propriétaire d’une unité commerciale moyenne bénéficiera d’une légère diminution de sa facture de 4 524 $ à 4 369 $. Il faut dire que dans le nouveau rôle triennal, la valeur de cette unité a reculé de 132 168 $ à 124 394 $.

Les revenus de la taxe générale dans les coffres de la municipalité diminueront de 243 $, tandis que ceux reliés aux trois autres taxes spéciales (incendie, MRC et rue) totaliseront une hausse totale de 32 $.

Hausse des dépenses

Notons enfin que les dépenses de fonctionnement augmenteront de 15,7 % en 2021 à Chute-aux-Outardes. Elles passeront de 2 604 173 $ à 3 012 659 $. L’écart est attribuable en grande partie à la mise en commun des services de sécurité incendie avec les municipalités de Ragueneau et Pointe-aux-Outardes.

Chute-aux-Outardes a été choisie pour offrir ces services, ce qui fait augmenter les dépenses, mais en même temps, elle recevra des contributions financières des deux autres municipalités pour les services rendus.

Enfin, soulignons la création d’une réserve financière de 75 000 $ dans le prochain budget. Elle permettra de stabiliser des dépenses récurrentes qui varient selon un cycle différent du cycle budgétaire, comme la tenue des élections municipales dont le coût de 30 000 $ sera ainsi réparti sur quatre ans.