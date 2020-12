Gel de taxes et légère hausse des tarifs à Pointe-aux-Outardes

Les contribuables de Pointe-aux-Outardes bénéficieront d’un gel du taux de la taxe foncière en 2021, mais subiront une légère hausse de tarifs pour les services.

Le maire Serge Deschênes et les conseillers municipaux ont adopté les prévisions budgétaires de la prochaine année le 16 décembre. Les taux de la taxe résidentielle et de la taxe sur les immeubles non résidentiels demeurent respectivement à 1 $ et 1,93 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

C’est aussi le statu quo pour les taxes agricole et industrielle, dont les taux restent au beau fixe à 1 $ et 2,47 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

La taxe de secteur pour l’entretien de l’enrochement sur une partie de la rue Labrie Ouest est également stable à 0,10 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

En revanche, les contribueront écoperont d’une hausse totale de 22 $ pour les services. Ainsi, le tarif pour la collecte des ordures passe à 215 $ (+ 3 $), tandis que celui pour l’aqueduc est fixé à 233 $ (+ 6 $). Le coût pour une vidange de fosse septique est fixé à 144 $ (+ 13 $).

Hausse des dépenses

Le budget 2021 se chiffre à près de 1,9 M$, en hausse de 129 000 $ (7,3 %).

Les dépenses du poste de l’administration générale bondissent de 46 710 $ (11,81 %), en raison principalement de la quote-part de la municipalité au service d’évaluation offert par la MRC de Manicouagan et des coûts inhérents à la tenue des élections en novembre.

Le poste de la sécurité publique coûtera 59 587 $ (23,75 %) de plus en 2021. Une bonne partie de l’écart fait suite à l’entente de mise en commun des services de sécurité incendie avec les municipalités de Ragueneau et Chute-aux-Outardes afin de répondre au schéma d’incendie révisé.

Fait à noter, si les frais de financement diminuent de 3 392 $ (- 21 %) à Pointe-aux-Outardes, c’est également en raison de cette nouvelle entente. Le tout nouveau camion incendie qui lui a été livré à la mi-décembre devient sous à la municipalité de Chute-aux-Outardes. Cette dernière agira comme mandataire des deux autres municipalités pour l’organisation, l’opération et l’administration de la protection incendie.