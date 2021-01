Ça déborde à l’urgence de Baie-Comeau

L’urgence de l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau déborde et ça ne date pas d’hier. Mardi après-midi, le nombre de personnes sur civière atteignait 23 pour un taux d’occupation de 230 %.

Au cours des derniers mois, la capacité de 10 civières a été maintes fois fracassée sans que la pandémie ne soit pointée du doigt.

Selon Pascal Paradis, conseiller en communications au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, la vingtaine et plus de civières occupées a été atteinte régulièrement au cours de la dernière année. « Nous avons même atteint des 24-25 patients sur civière », concède-t-il, en ajoutant que les pathologies sont diverses.

Cette situation est attribuable au fait que plusieurs lits d’hospitalisation sont occupés par des personnes âgées en perte d’autonomie qui ne nécessitent pas de soins médicaux, mais attendent plutôt une relocalisation dans un environnement plus adapté à leurs besoins. On peut penser à des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des ressources intermédiaires ou d’autres types de ressources.

« Ces usagers créent un engorgement des lits d’hospitalisation de courte durée et un refoulement de la clientèle dans les civières à l’urgence », explique Pascal Paradis.

Le tiers des lits

L’hôpital de Baie-Comeau compte 47 lits de santé physique de courte durée, ce qui exclut les lits du centre mère-enfant et de l’unité de psychiatrie. Actuellement, 15 lits sont occupés par des aînés en attente d’une relocalisation.

Et cela, c’est sans compter les sept autres personnes âgées hébergées dans un site non traditionnel opéré par le CISSS afin de libérer des lits de soins actifs.