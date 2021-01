La vaccination va bon train sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a tenu une conférence de presse afin de faire une mise à jour de l’état de la situation sur le territoire.

Bien que les nouvelles soient plutôt positives, le Dr Richard Fachehoun, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, fait savoir que la situation demeure fragile partout sur la Côte-Nord et particulièrement en MRC de La Haute-Côte-Nord, où 8 des 18 nouveaux cas de la dernière semaine résident.

Selon le Dr Fachehoun, un total de 25 cas depuis le début janvier ont été enregistrés sur la Côte-Nord. Un cas a eu lieu dans trois milieux scolaires différents, ce qui a engendré le retrait de trois groupes. « La collaboration avec le milieu scolaire a été excellente. Les familles ont reçu les informations et la santé publique a amené les familles des élèves en isolement », précise Dr Fachehoun en soulignant que la situation est surveillée de très près.

De son côté, Claude Lévesque, président-directeur général par intérim, a fait l’annonce de l’état de la vaccination dans la région. « J’ai de bonnes nouvelles, la campagne de vaccination dans la région va bon train », exprime M. Lévesque.

Selon le président-directeur général, plus de 2 646 doses de vaccin ont été administrées. « Tous les résidents des CHSLD qui ont accepté le vaccin ont reçu leur première dose et plus de 1 985 travailleurs de la santé ont été vaccinés », dit-il en précisant que l’opération de vaccination se poursuit sur tout le territoire.

La vaccination des résidents et des travailleurs en résidence privée pour personnes âgées (RPA) s’est amorcée à Sept-Îles. D’ailleurs, les résidents de 80 ans et plus de la MRC de Sept-Rivières sont invités à appeler au 1 844 407-0967 afin de s’inscrire à une clinique de vaccination qui aura lieu dès jeudi prochain.

Des retards de livraison de vaccin de Pfizer compliquent cependant la tâche. « Cette situation modifie notre planification pour les prochaines semaines surtout à Baie-Comeau et à Sept-Îles. Nous sommes prêts à donner rapidement toutes les doses que nous recevons », ajoute M. Lévesque.

Changement de zone

La situation sur la Côte-Nord est plutôt unique dans la province. Les cas étant peu nombreux et la vaccination étant bien entamée, il est légitime de se demander s’il est pertinent de laisser la région dans le niveau d’alerte de zone rouge.

« Une semaine avant le 8 février, on va regarder l’état épidémiologique sur le territoire. À partir de l’état épidémiologique et la vaccination, on va faire une recommandation auprès du ministère de la Santé pour savoir si nous devrions revenir aux couleurs antérieures », dit M. Lévesque.

Pour le Dr Fachehoun, « si la situation épidémiologique est stable, si on a une bonne situation de vaccination pour nos personnes vulnérables, là on va pouvoir faire des recommandations pour le gouvernement ».

La réalité des aînés de la Côte-Nord

La directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), Priscilla Malenfant, était également présente pour faire une mise au point sur la situation des aînées dans la région.

La réalité est bien différente entre les aînés qui sont à domicile ou ceux qui résident en RPA ou en CHSLD, par exemple.

« Le fait d’avoir été en confinement ou certaines fois en isolement, a apporté une diminution des activités des aînés et un déconditionnement », souligne Mme Malenfant.

Elle rappelle l’importance de bouger pour les personnes âgées. « Pour une personne aînée, ne pas bouger pendant quelques jours voire quelques semaines peut être tout simplement irréversible », explique la directrice du SAPA.« C’est simple, un petit quinze minutes d’exercice très léger peuvent faire toute la différence ».