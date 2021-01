Étienne Arseneau nommé assistant capitaine chez le Drakkar

À la suite des départs du capitaine Nathan Légaré et de son assistant Christopher Merisier-Ortiz pour Val-d’Or et Blainville-Boisbriand respectivement, l’organisation du Drakkar a fait coudre un A d’assistant capitaine sur le chandail d’Étienne Arseneau.

Le grand défenseur de 18 ans, qui devient par la force des choses un vétéran à la ligne bleue du Drakkar, jouera donc ce rôle avec les deux autres assistants de l’équipe, Nathaël Roy et Brandon Frattaroli.

« Étienne est avec nous depuis l’an dernier. Il affiche une belle progression sur la glace et c’est un gars qui a une bonne prestance dans le vestiaire », a soutenu l’entraîneur-chef du club, Jean-François Grégoire, indiquant au passage avoir statué sur cette question avec le directeur général Pierre Rioux.

Le Drakkar a ainsi décidé de compléter cette saison particulière sans capitaine. « Dans le fond, on est maintenant en audition jusqu’en septembre. On aime ce qu’on voit de nos jeunes depuis les échanges. Il y a des joueurs qui prennent plus de place et on veut se donner le temps pour voir tout le monde sous leur vrai jour en ce qui concerne le leadership », a ajouté le pilote.

Ce dernier assure en terminant que le fait de ne pas nommer de capitaine n’est en rien un désaveu à l’endroit de Roy et Frattaroli, « qui remplissent très bien leur rôle ».