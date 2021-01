Le Défi-lecture en photo s’annonce rigolo

Le regroupement Manicouagan on s’attache lance le concours Défi-lecture en photo et, dans la même foulée, convie les familles à embarquer dans ce mouvement de lecture et d’éveil à l’écrit.

L’importance de la lecture dans la réussite scolaire des jeunes n’est plus à prouver. Depuis plusieurs années, les experts martèlent que plus jeunes sont les enfants exposés aux livres et plus grandes sont leurs chances de bien réussir à l’école.

Il est donc primordial de stimuler le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 12 ans. Pour appuyer les efforts des familles en ce sens, tout en provoquant de nouveaux moments de lecture dans les chaumières, Manicouagan on s’attache, qui regroupe des partenaires en petite enfance, a eu l’idée d’y aller d’incitatifs avec son concours Défi-lecture en photo.

Pour y prendre part, il faut d’abord la présence de deux membres d’une famille, dont un enfant âgé de 12 ans ou moins, réunis autour d’un livre ou d’une activité d’éveil à la lecture. Des cartes de défis sont proposées aux participants pour relever un des 32 défis de lecture qu’ils devront immortaliser en se prenant en photo. À titre d’exemple, il peut être question de lire un livre à l’aide d’une lampe de poche ou de parcourir un livre sur les animaux.

Ces cartes de défi-lecture sont disponibles dans divers milieux de la MRC de Manicouagan, notamment les écoles, les organismes communautaires et les centres de la petite enfance.

Les photos et les coordonnées des participants doivent ensuite être envoyées à l’adresse courriel martel.pierre@globetrotter.net. Les chances de gagner sont proportionnelles au nombre de défis relevés, ce qui en vient à dire que trois photos soumises donnent trois chances de gagner.

Cinq bons d’achat de 20 $ à la librairie A à Z seront tirés tous les vendredis. Les photos doivent être soumises au plus tard à 18 h les jeudis. Après chaque tirage, les coupons seront détruits. Les familles pourront donc participer à nouveau chaque semaine afin de relever de nouveaux défis.

Pour connaître tous les détails du concours, on consulte la page Facebook de Manicouagan on s’attache.

Le concours se terminer le 2 avril, Journée mondiale du livre pour enfant.