Taxes foncières : le statu quo à Franquelin, sauf pour les matières résiduelles

Le taux de la taxe foncière demeurera fixe à 1,53 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les contribuables de Franquelin en 2021.

C’est ce révèlent les prévisions budgétaires adoptées le 15 janvier. Le propriétaire de la maison moyenne évaluée à quelque 70 000 $ recevra une facture d’environ 2 020 $, en incluant tous les services.

Il s’agit d’une légère hausse qui s’explique par un bond de 19 $ du tarif pour la collecte et le traitement des matières résiduelles dans le secteur résidentiel et non résidentiel. Il passe à 155 $. Du côté du secteur commercial, le tarif se situe à 250 $, un bond de 15 $.

Le statu quo est cependant observé pour les autres tarifs inclus dans le compte de taxes, soit les services d’égout et d’aqueduc, le déneigement et les incendies.

Revenus et dépenses

Les prévisions budgétaires sont légèrement à la baisse cette année. Elles se chiffrent à 788 277 $, en deçà de 8 500 $ par rapport à 2020.

Parmi les éléments qui expliquent ce recul, la directrice générale de la municipalité, Martine Morin, souligne, entre autres choses, la subvention de 44 572 $ du Fonds chantier Canada qui apparaissait au budget 2020, mais pas à celui de 2021. La péréquation a cependant augmenté de 62 985 $ à 81 102 $.

Franquelin reçoit aussi 10 519 $ de plus cette année, soit 83 975 $, du gouvernement du Québec pour les terres publiques.

À la colonne des dépenses, 13 000 $ ont été retranchés aux 197 483 $ de 2020 au poste budgétaire de la gestion financière et administrative puisque les achats nécessaires destinés aux nouveaux locaux de la municipalité sont réalisés, ajoute la directrice générale.

La municipalisation de deux rues entraîne également une diminution de 3 500 $ du côté du Fonds d’aide aux périphéries, qui s’élève maintenant à 6 500 $.

Enfin, la modification du règlement de zonage ayant été réalisée en 2020, les dépenses en aménagement, urbanisme et zonage diminuent de 19 827 $ à 12 655 $ cette année.