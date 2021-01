Ce n’est que partie remise pour Cinoche

La 33e édition de Cinoche n’aura pas lieu cette année au grand malheur des cinéphiles de la région. Les organisateurs ne lancent cependant pas la serviette sur un possible retour en 2022.

Il aura fallu attendre jusqu’à la dernière minute pour avoir la confirmation du report en 2022 de l’édition annuelle du Festival du film international de Baie-Comeau.

Le nouveau président du festival, Dave Savard, explique qu’il était devenu risqué de s’engager dans un événement avec si peu de garantie sur la possibilité de le tenir ou non.

« On parle d’importants engagements financiers. Si les dépenses devaient être faites et qu’il n’y avait pas de festival, on pourrait parler d’un engagement qui pourrait être négatif pour nous », précise M. Savard.

Rappelons que l’équipe du festival du film compte une trentaine de personnes, soit un comité administratif, une directrice générale, un comité organisateur et plusieurs bénévoles.

L’équipe est déjà en train de planifier le prochain événement de 2022. « Ça va faire cinq rencontres qu’on fait en vidéoconférence. On voulait savoir ce qu’on allait faire. », explique M. Savard.

Il s’attend à une réponse positive de la clientèle l’année prochaine. Selon lui, les gens auront envie de se réunir pour assister à un film si la pandémie cesse et que les activités reprennent leur cours normal.

Pour l’édition de 2021, l’idée de faire l’événement de manière virtuelle n’aura pas été retenue pour des raisons principalement économiques, mais aussi pour ne pas perdre l’esprit du festival.

« À mon titre personnel, ce que j’aime, c’est les rencontres. Cinoche est un lieu de rencontre où les gens savent qu’ils pourront voir des gens et parler cinéma. C’est ce qui fait le bonheur de nos cinéphiles, moi inclus », souligne le président du comité organisateur.

Notons que Dave Savard tient à rappeler l’importance des propriétaires de cinéma, des bénévoles et des différents partenaires dans la réussite et la pérennité du festival.