Création d’un fonds pour la mise en valeur de la faune nordique

La Fondation de la faune du Québec se voit confier la gestion d’un fonds pour protéger et mettre en valeur la faune nordique. Cette initiative s’inscrit dans le Plan d’action nordique 2020-2023 annoncés par le gouvernement du Québec en décembre 2020.

Pour permettre la création du Fonds pour la faune nordique, la Société du Plan Nord remettra une somme de 1 M$ sur une période de trois ans à l’organisme la Fondation de la faune du Québec. L’argent servira à financer divers projets au nord du 49e parallèle.

Par voie de communiqué, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, affirme que « la création du Fonds pour la faune nordique est l’une des 49 actions pour le nord du 49e parallèle du Plan d’action nordique 2020-2023. Elle permettra de soutenir le pouvoir d’agir des collectivités en matière de protection de l’environnement en harmonie avec les principes de développement durable. Cet investissement de 1 M$ de la Société du Plan Nord mènera à des actions concrètes sur le territoire nordique du Québec pour protéger les espèces fauniques et leur milieu de vie ».

Les organismes et communautés nordiques qui ont des projets permettant la protection de la faune ou la mise en valeur du territoire nordique peuvent consulter le site du Fonds pour la faune nordique pour faire une demande d’aide financière.