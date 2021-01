L’accordéoniste Réjean Simard prépare un deuxième album

Une dizaine d’années après la sortie de son premier album, l’accordéoniste Réjean Simard prépare le terrain pour un deuxième. Il est entouré d’amis et de musiciens de l’univers traditionnel qui lui donnent un coup de pouce, notamment par l’organisation d’une campagne de sociofinancement.

Le musicien de la Manicouagan vise au plus tard le printemps 2022 pour le deuxième album, qui devrait être coiffé du titre Mes compositions, volume 2, une suite logique à son premier.

« Ça permet au patrimoine de continuer et aux gens de découvrir la musique trad du Québec. Ça fait partie de nos richesses au Québec », insiste celui qui souhaite aussi rendre hommage à ceux qui l’ont inspiré et accompagné au fil de sa carrière.

Des compositions, l’accordéoniste qui réside à Pointe-Lebel en a accumulé une quarantaine au fil des ans, dont une dizaine ont été enregistrées sur son premier album. C’est donc dire que lui et son équipe panquébécoise auront amplement le choix pour le deuxième. « C’est sûr que ça va être un beau produit », ajoute-t-il.

Dans le milieu du trad au Québec, Réjean Simard est vu comme un « porteur de tradition » et un « ambassadeur de notre patrimoine vivant », mentionne Isabelle Lapointe, porte-parole de l’équipe de collaborateurs.

Plusieurs artistes traditionnels, comme Rachel Aucoin, à titre de pianiste et directrice artistique, Sébastien Dionne et Sabin Jacques s’investissent dans le projet d’album. Le violoneux Jean-Marie Verret et la calleuse et gigueuse Yaëlle Azoulay y apporteront également leur contribution comme artistes invités.

« Il avait des compositions qui dormaient, si on veut, dans sa boîte à musique. Moi et Rachel, on a uni nos forces pour aider Réjean. Il a une grande reconnaissance, mais on trouvait qu’il pouvait faire mieux. On sent qu’artistiquement, il a une grande valeur », ajoute Isabelle Lapointe.

Son histoire

Accordéoniste autodidacte, Réjean Simard a appris les rudiments de l’instrument à l’âge de trois ans, il en a 66 aujourd’hui, en observant son père en jouer. Il habitait alors Alma. Il a 10 ans lors sa famille s’installera dans la Manicouagan.

Depuis des décennies, il apporte sa contribution sur la scène musicale nord-côtière, comme accordéoniste, mais aussi comme claviériste lors de différentes prestations.

À l’accordéon, ses faits d’armes ont dépassé les limites de la région. Dans les années 70, 80 et 90, il a été très actif. Il a remporté le Festival des Cantons en 1979 et a collaboré avec de nombreux artistes, dont La Turlutaine et les Breton-Cyr.

« J’ai fait des festivals à travers la planète. J’ai joué aux États-Unis et en Europe », se souvient-il, en faisant référence aux événements de musique traditionnelle. Souvent, il y était comme accompagnateur de troupes de danse, mais il s’est aussi produit comme musicien solo.

En 2014, l’accordéoniste a reçu le trophée Aldor pour souligner son apport au patrimoine vivant. À l’été 2021, il sera l’invité d’honneur du Camp de Souches à oreilles à Saint-Alexandre de Kamouraska.

Place au sociofinancement

Depuis le 1er janvier, une campagne de sociofinancement se tient sur la plateforme Kickstarter afin d’amasser les fonds nécessaires pour la production du prochain album.

L’objectif est fixé à 4 500 $ et les dons totalisaient 3 059 $ en début de semaine. La campagne prend fin le 1er mars.

En se rendant sur la plateforme, il est possible de visionner une vidéo qui donne un avant-goût de l’album. Pour y accéder, cliquez ici.