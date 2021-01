Manicouagan : de l’effervescence dans l’immobilier au 4e trimestre de 2020

Le marché de la revente de propriétés unifamiliales a connu de l’effervescence au cours du quatrième trimestre de 2020 dans la Manicouagan. Le nombre de transactions a bondi de 72,9 % et le prix médian s’est raffermi de 19 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La firme JLR, solutions financières vient de publier les données de la période s’échelonnant d’octobre à décembre. On y apprend que 83 propriétés unifamiliales ont changé de mains, pour un prix de vente médian fixé à 147 000 $.

Pour l’ensemble de la dernière année, il est question d’un bond de 30,7 % du volume de ventes, avec 319 transactions, mais d’une diminution de 5,5 % du prix médian, établi à 137 000 $ et représentant 95 % de l’évaluation municipale.

Dans le secteur des transactions impliquant des immeubles de deux à cinq logements, 13 propriétés ont été vendues au dernier trimestre et 30 pour toute l’année 2020, pour des bonds respectifs de 160 % et de 15,4 %. Seul le prix de vente médian sur 12 mois est indiqué et il se chiffre à 145 107 $, une augmentation de 11,6 %.

Sur la Côte-Nord

À la grandeur de la Côte-Nord, le dernier trimestre s’est traduit par une hausse de 30,2 % des ventes dans le secteur de la résidence unifamiliale. Elles se sont à chiffrées à 267. Quant au prix médian, il a aussi augmenté de 4 % pour atteindre 120 000 $.

De janvier à décembre 2020, 934 maisons ont été négociées, une hausse de 11,5 %. Le prix de vente médian a été de 140 000 $, un bond de 9,6 %.

Du côté des immeubles de deux à cinq logements, 27 transactions ont eu lieu entre octobre et décembre et 69 dans l’ensemble de l’année. Il est question de hausses respectives de 107,7 % et de 38 %.

Un prix médian de 168 000 $ a été obtenu pour l’ensemble de 2020 dans cette catégorie de propriétés, un bond de 13 %. Le prix médian pour le dernier trimestre n’est pas fourni.

Rappelons que lorsque les volumes de transactions sont trop faibles, la firme JLR ne fournit pas de données statistiques par catégories d’immeubles ou encore de prix médians.