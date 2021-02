Quatrième bulle de la LHJMQ : le Drakkar sera à Québec

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a dévoilé le calendrier de son quatrième événement d’environnement protégé, qui se tiendra du 12 au 18 février. Le Drakkar se retrouvera au Centre Vidéotron de Québec.

Outre le Drakkar et les Remparts, on retrouvera dans cette bulle les Saguenéens de Chicoutimi, l’Armada de Blainville-Boisbriand, les Olympiques de Gatineau et les Huskies de Rouyn-Noranda.

Comme les autres formations de ce quatrième environnement protégé, les hommes de Jean-François Grégoire évolueront à quatre reprises. Ils disputeront notamment la victoire aux Saguenéens à deux occasions (13 et 16 février). Les autres adversaires du Drakkar seront les Remparts (14 février) et les Olympiques (18 février).

Deux autres événements d’environnement protégé auront lieu au même moment. La bulle de Shawinigan regroupera les Cataractes, les Foreurs de Val-d’Or et le Phoenix de Sherbrooke, tandis que l’Océanic de Rimouski, les Voltigeurs de Drummondville et les Tigres s’affronteront dans la bulle de Victoriaville.

La LHJMQ accueillera aussi jusqu’au 4 février les candidatures pour les prochaines bulles à être organisées. L’organisation du Drakkar étudiait la possibilité de le faire, mais la décision n’était pas encore prise au moment de publier ces lignes.

Dur départ à Rimouski

D’ici là, le Drakkar se trouve présentement à Rimouski pour la tenue de la troisième bulle de la campagne. Ce weekend, il affrontait à deux reprises les Remparts de Québec, s’inclinant les deux fois.

Samedi, malgré une autre solide prestation de Lucas Fitzpatrick, les troupiers de Grégoire se sont inclinés par la marque de 3-1. Seule la recrue Mathys Poulin, avec son premier en carrière, est parvenue à toucher la cible dans cette rencontre.

Le lendemain dimanche, le gardien recrue Olivier Ciarlo a connu un début de match catastrophique, cédant trois fois sur quatre lancers en moins de six minutes de jeu, et les Remparts se sont dirigés vers un gain facile de 5-2. Brandon Frattoroli (7e) et Julien Létourneau (3e) ont inscrit les buts du Drakkar.

Le Drakkar a encore quatre matchs à disputer dans l’environnement protégé du Colisée Financière Sun Life, soit contre Shawinigan mardi et samedi, contre Chicoutimi jeudi et de nouveau contre Québec dimanche.