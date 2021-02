François Legault envisage l’ajout des mesures en vue de la semaine de relâche

Le premier ministre du Québec François Legault pourrait ajouter des mesures et des restrictions afin d’éviter les déplacements et les contacts durant la semaine de relâche, qui se déroule du 1er au 7 mars.

Le gouvernement annoncera son plan dans les prochains jours. M. Legault a demandé aux parents de ne pas prévoir de se rassembler avec d’autres familles dans un chalet durant la relâche.

« Ce n’est pas le temps non plus de faire garder les enfants par les grands-parents qui ont plus de 65 ans. Nous avons des inquiétudes sur cette semaine. On exclut pas d’ajouter des mesures additionnelles pour éviter ce qui s’est passé durant le temps des Fêtes. On ne voit pas la nécessité actuellement d’avoir des barrages, mais est-ce que ce sera nécessaire pour la semaine du 1er mars? Peut-être », a laissé entendre François Legault lors de son point de presse.

La situation de la pandémie de COVID-19 s’améliore au Québec. « À court terme, la bataille n’est pas finie, ajoute le premier ministre. Il y a 940 hospitalisations. On a un délestage moyen de 27 %, cela ne nous permet pas de diminuer nos listes d’attente. Ce taux était à 34 % la semaine dernière. On s’en va dans la bonne direction, mais il faut demeurer prudents. »