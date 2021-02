Les chambres de commerce s’inspirent des Dragons

La dernière année a été difficile pour le milieu des affaires. Pour insuffler un vent d’optimisme, la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) et la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-mak-Mani-utenam (CCSIUM) lanceront en mars Place à l’entrepreneuriat, qui se déclinera par quatre conférences présentées par des entrepreneurs à succès.

Les mercredis, de midi à 13 h 30, les gens d’affaires et les organisations sont conviés à ces rendez-vous thématiques qui permettront de découvrir l’histoire des invités, dont deux de l’émission Les Dragons, leurs façons de faire pour innover et les risques qu’ils ont pris pour connaître le succès.

Présentée le 10 mars, la première conférence du mois, sur le thème de l’audace, mettra en vedette Anne Marcotte, entrepreneur et PDG de Vivemtia inc. La semaine suivante, ce sera le PDG de Duvernois inc. et l’homme derrière PUR Vodka et Romeo’s gin, Nicolas Duvernois, qui abordera le thème de la créativité.

Le 24 mars, l’innovation sera au cœur de la conférence de Dominic Gagnon, entrepreneur en série et cofondateur de Connect&GO. Le mois consacré à l’entrepreneuriat se termina le 31 mars avec un panel sur l’art du storytelling animé par Anne Marcotte.

Le storytelling, qui se décrit comme l’élément clé d’un argument de vente, fait partie des grandes tendances entrepreneuriales des dernières années, selon Myreille Lalancette, directrice générale de la CCIM,

S’inscrire

L’inscription pour les quatre rendez-vous est en prévente jusqu’au 5 mars au coût de 150 $ pour les membres des deux chambres de commerce et de 200 $ pour les non-membres.

Pour mousser la participation des entreprises et organisations, les gens qui s’inscriront avant le 5 mars recevront une boîte surprise remplie de produits offerts par les conférenciers et par deux producteurs locaux.

Une rencontre en privé avec trois dragons sera tirée au hasard parmi les participants à l’événement Place à l’entrepreneuriat. Le gagnant pourra ainsi discuter avec eux de leur entreprise, leurs projets et les enjeux qu’ils identifient, explique Jessica Belisle, directrice générale de la CCSIUM.

Pour s’inscrire, on visite le site web des chambres de commerce de Manicouagan et de Sept-Îles.

Fait à noter, le ministère de l’Économie et de l’innovation contribue financièrement à l’événement Place à l’entrepreneuriat.