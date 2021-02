De commandante à enseignante pour Rachelle Caron

La retraite de l’ancienne commandante de la Sûreté du Québec de la région Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean aura été de courte durée. Après cinq mois, Rachelle Caron devient enseignante au futur programme de Techniques policières du cégep de Baie-Comeau, une occasion rêvée pour transférer ses connaissances de 31 ans dans le milieu.

Depuis le 1er février, la commandante retraitée depuis le 20 août travaille à l’élaboration du programme en compagnie de trois collègues qui viennent aussi d’être embauchés à temps partiel, tout comme elle.

« C’est une belle continuité à une carrière de policier de pouvoir enseigner et de prendre du temps avec des jeunes. C’est sûr que de transférer mes connaissances à l’âge que j’ai, c’est ce que je pouvais faire et que je vais faire », se réjouit la femme de 54 ans, qui croit être en mesure de bien guider ses futurs étudiants.

Par l’enseignement, elle souhaite aussi redonner à la population tout ce qu’elle a reçu dans sa carrière. « C’est une des plus belles choses qui m’arrive de pouvoir l’enseigner », raconte l’ex-policière.

Rachelle Caron est d’autant plus emballée de commencer cette nouvelle aventure que, comme commandante, elle a supporté le cégep de Baie-Comeau dans ses démarches pour obtenir le feu vert afin de pouvoir former de futurs policiers à compter de l’automne 2021.

Être un modèle

« C’est vraiment le fun pour moi. Quand j’étais commandante, je me faisais un devoir d’aller patrouiller avec nos recrues et nos cadets pour voir si l’organisation policière leur convenait. » La nouvelle prof souhaite aussi être un modèle pour les femmes qui envisagent une carrière dans la police et qui demeurent encore sous-représentées.

Et comme modèle, la feuille de route de Rachelle Caron parle par elle-même. En plus d’être la première femme au commandement de la région Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2018, Mme Caron a été la première femme chef d’un poste de la SQ sur la Côte-Nord, celui de la MRC de Manicouagan, en 2014.

« J’ai été cinq mois retraitée. Je me suis reposée, j’ai pris de longues marches, j’ai fait du yoga et j’ai suivi des cours d’anglais », conclut celle qui considère cependant qu’à son âge, elle a encore de belles années à donner.