Tourisme Côte-Nord veut susciter l’intérêt par l’estomac

Si Tourisme Côte-Nord ne peut pas être agressif avec des campagnes pour attirer les visiteurs dans le contexte où le gouvernement ne prône pas les déplacements entre régions, son équipe ne se prive pas de faire parler de la Côte-Nord. Elle met la table pour les attirer éventuellement par l’estomac.

«On veut que les gens se sentent interpellés même s’ils doivent remettre leur visite à plus tard», soutient Pierre-Olivier Normand, membre du département marketing de Tourisme Côte-Nord, en compagnie de Dave Prévereault et Étienne Lalancette. «Penser avec l’estomac, c’est toujours gagnant!»

C’est par la voix des baladodiffusions et la rédaction de billets (blogues) que Tourisme Côte-Nord veut susciter chez la population, mais aussi les Nord-Côtiers, «Le Goût de la Côte-Nord». Gabrielle Darveau assure l’animation des balados alors que Christine Gillet voit à la rédaction des billets, des Nord-Côtières de sang et de cœur, affirme Pierre-Olivier Normand.

Selon lui, Tourisme Côte-Nord serait un pionnier des baladodiffusions parmi les ATR du Québec.

La Microbrasserie Saint-Pancrace de Baie-Comeau et la Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre composent le menu des deux premiers épisodes déjà disponibles.

Il est possible d’en faire l’écoute via le compte YouTube de Tourisme Côte-Nord, mais également sur BaladoQuébec. L’organisation travaille à les rendre disponibles sur les autres plateformes, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts.

La Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles, le Restaurant chez Julie de Havre-Saint-Pierre, La Galouïne de Tadoussac, la Distillerie Vent du Nord de Baie-Comeau, Chez Mathilde Bistro de Tadoussac et plusieurs autres feront parler d’eux prochainement.

Pour les billets, vous pouvez en faire la lecture au tourismecote-nord.com/blogue/.

Un complément

Les deux nouveaux axes de promotion sont le fruit d’un partenariat avec la Table bioalimentaire Côte-Nord. «On rend l’utile à l’agréable avec la promotion de la région par l’agroalimentaire. On va couvrir tout le territoire, c’est une fierté pour nous. Le balado et le blogue se complémentent. Les gens qui écouteront ou liront en apprendront plus et voudront s’informer. Et quand il sera permis de voyager, ils pourront dire qu’ils ont entendu parler de nos entreprises, nos restaurants», indique M. Normand.

Il souligne aussi que les Nord-Côtiers sont les meilleurs ambassadeurs de leur région. «Il ne faut pas être gêné d’en parler à notre entourage».

Encore plus

Est-ce que Tourisme Côte-Nord et son équipe marketing ont d’autres projets en tête, après celui des illustrations pour le respect de la distanciation physique de 2 mètres, la caricature nord-côtière de jeux de société et des cartes de Saint-Valentin humoristique? Oui, «on a un beau terrain de jeux et il y a encore de beaux projets. On est à ficeler les choses. On travaille à être ingénieux et innovant. On veut démontrer que la Côte-Nord est l’endroit par excellence pour un road trip!»