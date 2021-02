Alex Marin en lice pour une bourse d’études de 100 000 $

La Fondation Boursiers Loran confirme la présence d’Alex Marin, un étudiant du cégep de Baie-Comeau, parmi les 72 finalistes canadiens aux Sélections nationales Loran 2021. L’enjeu : l’une des 36 bourse d’études de 100 000 $, rien de moins!

Le jeune président de l’Association générale des étudiants et étudiantes du cégep de Baie-Comeau (AGEECBC) s’est démarqué parmi 6 084 candidatures à travers le Canada. Il fait partie des 10 cégépiens du Québec à avoir été retenus en raison de leur détermination, leur engagement et leur leadership, les trois valeurs chères à la fondation.

« C’est une surprise totale de me rendre aussi loin », assure celui qui ignorait même l’existence de la fondation jusqu’à ce que la conseillère en orientation du cégep, Nadine Leblanc, lui suggère de tenter sa chance au début de l’automne 2020. « Je me suis dit qui ne tente rien n’a rien. J’ai traversé les étapes sans trop d’attente et là, je suis rendu au national », se réjouit Alex Marin.

Déjà étonné d’avoir été convoqué pour l’étape provinciale des sélections le 6 janvier, il a récemment appris qu’il passait au palier national qui, dans son cas, se décline par diverses entrevues amorcées hier et qui seront complétées ce samedi 20 février.

Si la bourse de 100 000 $ échappe au Baie-Comois, il sera admissible à l’une des 36 bourses d’une valeur de 5 000 $ attribuées aux finalistes.

Tenues virtuellement, évidemment, les sélections pancanadiennes s’échelonnent sur une période de trois semaines en février et mars. Le sort devrait en être jeté à la mi-mars. Les bourses de 100 000 $ doivent couvrir jusqu’à quatre années d’études de premier cycle, en plus d’un programme de mentorat et d’un financement pour des stages d’été, entre autres choses.

« La Fondation Boursiers Loran recherche des élèves qui font preuve d’une force de détermination, d’engagement communautaire et qui démontrent un fort potentiel en matière de leadership », explique l’organisation dans un communiqué.

En s’impliquant dans l’AGEECBC, Alex Marin souligne qu’il ne recherchait pas une porte d’entrée pour obtenir une bourse. « Je fais partie de l’association par passion et par plaisir parce que j’aime ça », mentionne celui qui participe aussi à des comités de travail de la Fédération étudiante collégiale du Québec.

Médecine et droit

Le cégépien poursuit sa quatrième session en Sciences de la nature avant son entrée à l’université.

Pour la suite, il affirme avoir deux plans A. « J’ai appliqué en médecine dans les universités qui l’offrent. J’ai aussi appliqué en droit. J’aime autant la médecine que le droit », dit-il.

S’il est accepté dans les deux disciplines, il penchera cependant pour la médecine.