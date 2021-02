Deux nouveaux projets d’aqueduc

Des étapes ont été franchies, lors de la dernière séance du conseil municipal de Baie-Comeau, dans le projet de remplacement de la conduite d’eau principale du quartier Saint-Georges ainsi que l’érection des services d’aqueducs et d’égout de la nouvelle maison des aînés. Ces deux projets nécessitent un emprunt total de 1.9 M$.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, un avis de motion ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été alloués au projet de remplacement de la conduite d’aqueduc principale du quartier Saint-Georges, conduite qui passe notamment sous le boulevard Comeau.

Si le projet est adopté lors de la prochaine séance du conseil municipal, il sera possible de réparer « la conduite qui a interrompu le service d’eau potable dans le quartier Saint-Georges à deux reprises », a précisé le maire Yves Montigny.

Le maire rappelle que la conduite se situe « en bonne partie sous la chaussée de la 138, dans le coin du boulevard Comeau », ce qui occasionnera de ce fait des travaux d’importance.

De plus, une conduite de raccordement à l’aqueduc et à l’égout de la nouvelle maison des aînés devra être construite. On sait que cette maison sera érigée sur le terrain auparavant propriété des Témoins de Jéhovah, entre l’école secondaire Serge-Bouchard et le siège social du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

« Il faut être capable de raccorder la nouvelle maison des aînés. On sait que la maison ne sera pas bâtie dans l’année en cours, mais il faut faire les travaux pour que dès le moment qu’on ait les autorisations de construction, que le CISSS de la Côte-Nord soit capable de procéder », a dit le maire pour justifier les travaux.