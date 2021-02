Gabriel Murphy confirme l’adage « quand on veut, on peut »

Quand il entend parler de persévérance scolaire, Gabriel Murphy se sent interpellé. Celui dont le parcours a été particulièrement difficile au secondaire n’a jamais baissé les bras, mais en est passé bien près. Aujourd’hui, il récolte les fruits de son acharnement chez Scierie des Outardes.

Avec en poche un diplôme de conduite de machinerie lourde en voirie forestière obtenu en septembre 2018, le jeune homme de 21 ans a rapidement été embauché par Location Gaétan Lévesque, puis par Produits forestiers Résolu pour travailler aux activités de récolte en forêt. Il a fait ça pendant un peu plus de deux ans.

L’automne dernier, une opportunité s’est présentée et Gabriel Murphy a tenté sa chance à l’usine de sciage. Le chômage en hiver qui venait avec le travail en forêt ne lui plaisait pas. « Je suis quelqu’un pour qui il faut tout le temps que ça bouge », raconte celui qui vit avec un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Comme il n’y avait pas de poste d’opérateur de machinerie lourde disponible à ce moment-là, le jeune travailleur a accepté un emploi de journalier. « Le 13 décembre 2020, je finissais en forêt et le 14, je rentrais à la scierie. » Finalement, quelques semaines plus tard, un poste d’opérateur se libérait, à sa grande joie.

Ça vaut la peine

Oui, Gabriel Murphy ne l’a pas eu facile sur les bancs de l’école, mais il se réjouit de ne pas avoir tout lâché. « Ç’a valu la peine de persévérer. Malgré tout, je suis vraiment content de moi. »

La troisième année du secondaire a été particulièrement difficile. C’est là que les choses se sont encore plus gâtées et qu’il est passé à un cheveu d’abandonner. « C’était pas vraiment évident pour moi. J’aimais avoir du fun, mais ce n’était pas toujours au bon moment », avoue candidement celui dont les mathématiques ont été sa bête noire dès sa première année du secondaire.

Après une année scolaire à oublier en troisième secondaire à la polyvalente des Baies, l’étudiant a été transféré à l’école secondaire Serge-Bouchard pour intégrer le Groupe d’enseignement modulaire (GEM). « Rendu là, j’ai réussi, j’ai réussi à faire mon français et mon anglais de secondaire 4 et mes maths de secondaire 3 », indique celui qui a fait son cinquième secondaire à l’éducation des adultes.

Au sein du GEM, Gabriel Murphy a participé au projet passerelle, qui lui a notamment permis de participer des journées de stage pour trouver sa voie. Il savait qu’un métier manuel, c’était pour lui, mais lequel choisir?

Il a tâté les domaines de mécanique auto et d’abattage et façonnage des bois avant de faire son choix : ce sera la formation menant à la conduite de machinerie lourde offerte par le Centre de formation professionnelle de l’Estuaire à Forestville. « J’ai fini mon cours deux semaines avant la fin. On m’a dit que ça n’arrivait pas souvent », s’enorgueillit avec raison le jeune homme.

Aux jeunes qui en arrachent sur les bancs de l’école et pensent tout lâcher, le travailleur lance le message suivant : « Dans le fond, c’est jamais facile, c’est même dur. Mais au bout de la ligne, avec des efforts, tu vas réussir. Quand t’as un but, tu vas faire des efforts et tu vas trouver le moyen d’y arriver. »