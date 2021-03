Panne de courant : les pompiers interviennent auprès de citoyens souffrant de froid à Baie-Comeau

Passer près d’une dizaine d’heures sans chauffage à la maison lorsque la température extérieure oscille entre – 17 et – 12 degrés Celsius amène son lot d’inconforts et d’inquiétude. Dans certains cas, la situation nécessite même l’intervention des pompiers, comme ce fut le cas mardi après-midi auprès de citoyens du secteur Marquette souffrant de froid.

Faut-il rappeler qu’à compter de cinq heures ce matin, une panne de courant est survenue sur le réseau électrique propriété de la Ville de Baie-Comeau. Causée par les vents violents, elle a affecté la majeure partie des résidents du quartier Sainte-Amélie, en plus de quelques autres ailleurs.

La réalimentation du service électrique s’est faite de façon très graduelle pendant la journée afin d’éviter une surcharge du réseau et le rebranchement des derniers clients était attendu en toute fin d’après-midi.

« On prévoit que la situation va être rétablie sous peu. Ça devrait être tout rétabli pour la période du souper », assure le maire Yves Montigny.

Appel à l’aide

Le service à la clientèle de la municipalité a reçu plusieurs appels de citoyens privés d’électricité dès le début de la matinée. Plus les heures passaient et plus la situation devenait difficile pour certains.

« Des gens ont demandé de l’assistance, car il faisait plus froid dans leur résidence. Des équipes de pompiers ont fait le tour de porte à porte dans certains secteurs », explique l’élu.

Les membres du service de la Sécurité publique ont écouté et rassuré les gens, en leur conseillant au besoin d’aller se réchauffer dans un endroit public, un restaurant ou un centre commercial à titre d’exemple.

En raison de la pandémie, la Ville n’a pas pu cibler un de ses bâtiments pour accueillir les citoyens qui avaient froid après tant d’heures écoulées sans électricité chez eux, indique le maire.

« Je sais que dans des situations comme ça, des gens se retrouvent plus démunis », reconnaît M. Montigny, tout en faisant remarquer que les mauvaises conditions météorologiques de mardi ont également affecté le réseau de distribution d’Hydro-Québec dans le secteur Mingan.